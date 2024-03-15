你00940了沒？如何吃ETF豆腐？資金輪動的下一波主流，觀察「這檔」就對了！
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 18:00
台股兩萬點位階不低，震盪難免，一定需要換手才會再往上攻擊，目前觀察關鍵缺口 19532 點，沒有回補之前，多方還是強勢，震盪反而是機會，不過不能亂買，不要買均線乖離過大的個股，不要買本益比過高的個股，佈局低檔轉強本益比較低的主力股，獲利才會更多更快，風險才會更低。
你 00940 了沒？這是最近最熱門的問候語，ETF 竟然熱賣到券商不賣了，ETF 有好處，但是當然有風險，任何投資商品都會有風險，投資朋友一定要留意。
大華國際投顧蘇建豐指出，這波 ETF 申購潮，00939 募集 531 億，00940 可能會上看 2000 億，這些資金都會進入台股，所以相關成分股的股價就有機會再拉抬一波，這幾天成分股震盪的話就可以趁機佈局，詳細分析可以看龍哥 YT 頻道。
蘇建豐表示，台股攻擊兩萬點，主要靠台積電 (2330-TW)，聯發科(2454-TW)，鴻海(2317-TW) 和重電以及散熱，其餘很多個股反而是下跌的，有沒有買對股票，績效是兩樣情，例如，神盾集團，矽智財，IC 設計，這一波很多個股都下跌 30-40%，例如，安國 (8054-TW) 股價最高 224 元，一路拉回到 121 元，大跌 46%；愛普 (6531-TW) 股價最高 555 元，拉回到 397.5 元，大跌 28%。
不過，大跌過後，修正本益比之後，投資價值開始浮現，觀察指標，世芯 - KY(3661-TW) 昨天拉出漲停，頸線壓力在 2/27 的 3815 元，如果能夠站上去轉強，就會帶動矽智財與 IC 設計重回資金懷抱，投資朋友要好好關注。
蘇建豐有與大家分析，奇鋐 (3017-TW) 股價最高來到 677 元，雙鴻 (3324-TW) 股價最高來到 745 元，依照今年獲利來看，奇鋐 EPS 預估 18~22 元，本益比拉高到 34 倍左右，雙鴻 EPS 預估 20~25 元，本益比拉高到 32 倍左右，股價都不算便宜，建議不要追高，投資一定要掌握操作的節奏，盲目追價很危險。
要買就先買健策第二 - 2XXX，均熱片 - 健策 (3653-TW) 股價最高拉到 1035 元，今年預估 EPS 為 25 元左右，本益比偏高，相比之下，健策第二股價 5X 元，高階均熱片已經切入大廠 CoWoS 供應鏈，今年高階均熱片佔營收比重會來到 20% 以上，帶動今年營收和獲利都會大幅度成長，今天股價小漲創高，從買進開始，連續拉出 5 跟紅 K 棒，獲利慢慢拉開，新會員繼續買進，股價隨時會加速上漲，把握最後上車機會。
蘇建豐上週帶領會員朋友大換股，把獲利多的放口袋，上週賣股票，這周很開心，例如，華擎 (3515-TW) 獲利 + 25% 賣在 300.5 元，今天股價剩下 253 元，一張就差 47.5 元，上周沒有賣股票，獲利差很多；川湖(2059-TW)+60%，華擎(3515-TW)+25%，前鼎(4908-TW)+29%，通嘉(3588-TW)+19%，這周還先賺華通(2313-TW)+8%，資金轉進低檔轉強而且本益比偏低的主力股。
新普 (6121-TW)，人真的不是蘇建豐殺的，昨天開盤 535 元賣出，先把獲利放口袋，進行價差操作，今天股價繼續拉回到 467 元，昨天價差操作，一張就是多賺 + 68 元，這一波操作，一張大賺 + 77 元，今年預估獲利 30 元以上，股價拉回代表本益比降低，何時買回？緊盯蘇建豐訊息就對了。
收回資金佈局新主力股，IT 飆股 4XXX 來接棒，物聯網帶動 IT 大成長，今年營收和獲利會創高，本益比 15 倍相對便宜，剛回測頸線完畢，未過前高都是佈局機會。
繼續佈局半導體尖兵 - 6xxx，半導體設備訂單強勁，今年營收和獲利預計會創高，每天慢慢漲，獲利慢慢拉開，新會員繼續買進，跟著蘇建豐第一時間進場，獲利更輕鬆。
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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