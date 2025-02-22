鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為109元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.94元下修至2.82元，其中最高估值3.45元，最低估值2.26元，預估目標價為109元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|3.45(3.45)
|4.75
|最低值
|2.26(2.56)
|2.91
|平均值
|2.87(2.96)
|3.78
|中位數
|2.82(2.94)
|3.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|4,646,000
|5,827,090
|最低值
|4,309,000
|4,891,000
|平均值
|4,495,070
|5,266,360
|中位數
|4,494,000
|5,081,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.65
|0.42
|0.07
|4.29
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,455,584
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 宏捷科(8086)大跌7.06%，報89.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為110元
- 【量大強漲股整理】邊緣AI商機噴發下，主流股呼之欲出?
- 〈焦點股〉穩懋擺脫營運谷底轉盈 價量齊揚
上一篇
下一篇