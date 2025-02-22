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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為109元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.94元下修至2.82元，其中最高估值3.45元，最低估值2.26元，預估目標價為109元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值3.45(3.45)4.75
最低值2.26(2.56)2.91
平均值2.87(2.96)3.78
中位數2.82(2.94)3.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值4,646,0005,827,090
最低值4,309,0004,891,000
平均值4,495,0705,266,360
中位數4,494,0005,081,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.650.420.074.29
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,455,5842,723,1002,163,7514,716,021

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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