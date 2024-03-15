鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.63元，預估目標價為85元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.66元下修至5.63元，其中最高估值6.32元，最低估值4.32元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.32(6.32)
|8
|最低值
|4.32(4.32)
|7.09
|平均值
|5.58(5.61)
|7.55
|中位數
|5.63(5.66)
|7.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|78,315,000
|90,402,000
|最低值
|76,606,000
|90,402,000
|平均值
|77,460,500
|90,402,000
|中位數
|77,460,500
|90,402,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.5
|6.71
|4.31
|3.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,078,773
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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