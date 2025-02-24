美國史上最強硬投資政策 中國商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 07:30

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白宮上周五（21 日）發布「美國第一」投資政策備忘錄，此次政策調整力度之大、影響之廣，尤其是針對中國雙向投資的限制措施，引發全球關注。

一、拉盟友：歡迎盟友投資，設快速通道

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在這份備忘錄中，美國對盟友和夥伴國家釋出橄欖枝。

在吸引高科技領域投資方面，美國尤為積極，特別是在人工智慧（AI）等領域，希望投資能切實符合美國利益，為美國人民帶來福祉。

為了加速盟友投資，美國還專門設置了「快速通道」，不過前提是這些盟友不能與美國認定的對手國家合作，甚至將美國外國投資委員會（CFIUS）的審查與雙邊關係緊密掛鉤。

在處理投資協議上，美國也做出改變，摒棄以往繁瑣「緩解協議」，新協議的要求更加明確，且企業能在短期內完成。

二、堵對手：嚴格審查外國對手投資

美國對外國對手的投資，則築起了高高「防火牆」。這份備忘錄定義的「外國對手」，包含中華人民共和國（含香港和澳門特別行政區）、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉總統馬杜洛政權。

在敏感領域，涉及核心技術、關鍵基礎設施等外國投資都將面臨嚴格審查。

中國更是美國重點關照對象，美國充分利用 CFIUS 等法律工具，全方位限制與中國有關聯的個人或實體投資美國戰略性行業。

不僅如此，美國還格外注重保護本國農田和敏感設施附近的房地產，加強「綠地投資」監管，進一步擴大 CFIUS 管控技術的範圍，試圖將中國投資的可能性拒之門外。

在金融監管方面，美國也沒放鬆，確保外國公司在美上市嚴格遵守《外國公司問責法》，仔細審查外國對手企業上市結構，同時嚴管養老金投資，防止資金流向外國對手國家企業。

三、防軍工：阻止資金流向中國軍工

美國在限制中國投資上繼續加碼，明確表示不准美國投資支持中國軍工。

依據《國際緊急經濟權力法》，美國實施資產凍結、制裁等手段，審查相關行政令，堅決阻止美國資金流向中國軍工產業。

美國還在考慮對特定領域投資實施新限制，涵蓋多種投資類型和資金來源，並定期審查更新受控領域，試圖將中國軍工與美國投資徹底隔絕。

甚至連 1984 年美中所得稅協定，美國也在審查是否暫停或終止，其限制中國投資的決心可見一斑。

四、中國商務部回應：中方將捍衛權益

中國商務部新聞發言人上周六指出，美方泛化國家安全概念，具有明顯歧視性，是典型非市場行為，嚴重影響兩國企業正常經貿合作。

在中國赴美投資方面，加嚴安全審查，極大打擊中國企業對美投資信心，中方希望美方營造公平、透明、穩定、可預期的營商環境。