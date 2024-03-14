研調：美衛星直連市場將達65億美元規模 台 PCB及天線業受惠。

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 15:54

據 TrendForce 預估，2023-2027 年美國衛星直連服務市場規模將從 4.3 億美元，大幅成長至 65 億美元，年複合成長率（CAGR）36%。隨著衛星直連服務用戶訂閱逐年增長趨勢，有望讓電信商在現有行動通訊業務之外，拓展衛星通訊服務。

研究報告指出，以 Starlink 供應鏈為例，華通 (2313-TW) 高密度連接板 (HDI) 產品，以獨家供應模式提供至 Starlink 衛星本體（含 Direct to Cell 特殊規格衛星）；耀 (3138-TW) 目 前則投入 C 頻段與 L 頻段相位陣列天線開發，預期鎖定 Starlink 旗下衛星直連服務的窄頻場景應用。

TrendForce 研究顯示，美國衛星營運商 Starlink 已陸續在美國與菲律賓部署家用衛星通訊服務，為進一步提升衛星用戶滲透率，與美國電信巨擘 T-Mobile 宣布合作，提供旗下用戶衛星直連服務，經美國聯邦通訊委員會（FCC）核發臨時驗證許可，Starlink 預計於 2024 年推出名為「Direct to Cell」衛星直連服務，現階段僅允許美國區域用戶於 1.9GHz 頻段內，透過衛星內建的 eNodeB Modem，以 4G 訊號傳送與接收簡易文字訊息。

同時，繼 AST SpaceMobile 先前完成 Blue Walker 3 衛星原型機與 5G 手機進行語音通訊測試後，也獲得 AT&T 與 Google 等大廠投資高達約 2.07 億美元，有望於 2024 年第一季，透過 Falcon 9 火箭發射搭載衛星直連服務的 Bluebird 衛星，攜手 AT&T 在美國市場共同部署該服務。從區域市場發展來看，相較於其他主要市場，預期美國會是主要電信商較有意願與衛星營運大廠共同擴展衛星直連服務的區域。

TrendForce 觀察，在衛星營運商積極部署衛星直連服務趨勢下，台灣關鍵零組件大廠能將既有地面接收設備製造優勢，延伸至衛星本體關鍵零組件生產，以切入衛星營運商的衛星直連業務供應鏈。