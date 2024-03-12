路透：英特爾暫時保住向華為供貨許可

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 19:46

根據報導，華為在 2019 年期間遭美國前總統川普政府列入貿易限制名單，通常被列入這項名單就無法獲得美國製造商供貨，不過川普在 2020 年底卸任總統前，美國商務部授予包括英特爾在內的一些美國華為供應商特別許可，允許向華為出售某些產品。

而美國現任總統拜登長期以來一直面臨撤銷前總統川普政府頒發的許可的壓力，該許可允許英特爾向華為供應用於筆記型電腦的先進中央處理器 (CPU)。

知情人士透露，英特爾的競爭對手超微 (AMD-US) 於 2021 年初拜登上任後，也申請了銷售類似晶片的許可，但從未收到答覆，對此超微認為政府作法不公平。

據悉，去年要求撤銷許可證的努力有可能取得成果，當時一位政府官員公開表示，華為的許可政策正在審查中，並私下告訴企業，商務部將解決許可差別待遇問題。

一位知情人士和一位美國官員說，到去年年底，該機構擱置撤銷許可證的計畫，沒有提供理由。這名官員強調，該計畫可能會在稍後恢復。路透無法了解商務部為何擱置撤銷英特爾許可證的計畫。

但此舉發生之際，華盛頓正努力重啟與北京的關係，包括重建軍事對話。去年冬天，在美國領空發現了中國間諜氣球，導致這兩個超級大國之間的關係惡化。

知情人士透露，英特爾的許可證預估將於今年稍晚到期，不太可能續簽。與此同時，華為網站顯示，其筆記型電腦仍相當依賴英特爾晶片。