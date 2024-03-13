迎接AI時代 IBM傳於行銷和通訊部門裁員

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-13 06:46

據 CNBC 報導，IBM(IBM-US)周二 (12 日) 通知旗下行銷和通訊部門員工，稱公司正在裁員，為最新一家裁減人力的大型科技公司。

知情人士表示，IBM 溝通長 Jonathan Adashek 在與部門員工舉行的會議上宣布這項消息。

在宣布計劃於 8 月以人工智慧 (AI) 取代近 8000 個工作職位後，IBM 執行長 Arvind Krishna 去年 12 月向 CNBC 表示，公司正在「大規模提升所有員工的 AI 技能。」該公司在去年 1 月的財報電話會議中表示將裁員 3900 人。

Layoffs.fyi 網站顯示，今年迄今已約 204 家科技公司進行裁員，裁員人數近 5 萬人，且繼 3 月之後，1 月是最繁忙的月份，包含 Alphabet、亞馬遜和 Unity 在內等公司均宣布裁減人力。

IBM 過去幾年雖恢復成長，但擴張速度仍舊緩慢。即使該公司上季獲利超出預期，營收年增率仍只有 4%。財務長 James Kavanaugh 也在上季財報中提到勞動力再平衡策略。