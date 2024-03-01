〈焦點股〉緯穎AI伺服器後市看旺 股價創高突破2500元大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-01 11:14
AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 周二 (27 日) 召開法說指出，去年第四季開始 AI 相關產品營收已達 2 成，預期未來 AI 伺服器將呈現逐季成長，激勵緯穎今 (1) 日早盤跳高開 2480 元，盤中一度觸及 2505 元，突破 2500 元大關，漲逾半根停板，股價創新高。
緯穎財務長陳昌偉於法說會時指出，自 2023 年開始就看到 AI 伺服器呈逐季成長態勢，今年隨著新產品的研發、量產推出後，出貨放量占比跟著提高，今年也將延續這樣的趨勢，因此年底 AI 伺服器占比超過 2 成是合理的。陳昌偉也提到，雖然目前 GPU AI 伺服器占比仍低，但年底將推出新產品，有望貢獻營收。
此外，緯穎也與緯創 (3231-TW) 加深合作關係，除了以往在製造方面的合作，也擴大到產品研發，尤其是 AI 伺服器產品，打通供應鏈彰顯集團價值。
緯穎 1 月營收 187.87 億元，月減 7.09%，年增 14.44%。去年全年營收 2419.01 億元，年減 17.4%，稅後純益 120.95 億元，年減 14.7%，每股純益 68.88 元。另外，去年全年毛利率 9.4%，營益率 6.6%，淨利率 5%，三率三升，且皆寫下歷史新高。
若以緯穎全球區域營收比重來看，墨西哥廠約占 70% 至 75%，主要供應北美；歐洲方面則是緯穎委託緯創代工的捷克廠，約占 10% 至 15%；亞太地區同樣占 10% 至 15%。
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