〈焦點股〉緯穎AI伺服器後市看旺 股價創高突破2500元大關

緯穎財務長陳昌偉於法說會時指出，自 2023 年開始就看到 AI 伺服器呈逐季成長態勢，今年隨著新產品的研發、量產推出後，出貨放量占比跟著提高，今年也將延續這樣的趨勢，因此年底 AI 伺服器占比超過 2 成是合理的。陳昌偉也提到，雖然目前 GPU AI 伺服器占比仍低，但年底將推出新產品，有望貢獻營收。