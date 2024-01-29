鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-29 12:08

台股大盤今 (29) 日再度站上萬八關卡，AI 指標股緯穎 (6669-TW) 中東供應鏈重啟，第一季表現可期，激勵股價開高走高一路往上衝，一舉站回 2200 元大關，盤中最高來到 2225 元，漲逾半根停板，並持續挑戰前高。

緯穎今天以 2100 元開出後一路往上攻，盤中一度觸及 2225 元，漲幅約 6.49%，成交量超過 2000 張，持續挑戰前高的 2250 元，力拼站回 5 日線。

緯穎先前指出，看好中東有建置資料中心的需求，且在散熱方面搭配兩相浸沒液冷解決方案符合邏輯，緯穎在散熱技術方面早已布局，並掌握龐大商機，中東相關業務也陸續重啟，可望帶動營運。

此外，緯穎也將持續深耕資料中心與相關產品發展，看好 AI 伺服器以及雲端產業後市。緯穎為提高其供應鏈韌性，也於 18 日宣布增資 1 億美元，作為馬來西亞廠房建設使用。