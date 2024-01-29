〈焦點股〉緯穎重啟中東供應鏈 股價喊衝漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-29 12:08
台股大盤今 (29) 日再度站上萬八關卡，AI 指標股緯穎 (6669-TW) 中東供應鏈重啟，第一季表現可期，激勵股價開高走高一路往上衝，一舉站回 2200 元大關，盤中最高來到 2225 元，漲逾半根停板，並持續挑戰前高。
緯穎今天以 2100 元開出後一路往上攻，盤中一度觸及 2225 元，漲幅約 6.49%，成交量超過 2000 張，持續挑戰前高的 2250 元，力拼站回 5 日線。
緯穎先前指出，看好中東有建置資料中心的需求，且在散熱方面搭配兩相浸沒液冷解決方案符合邏輯，緯穎在散熱技術方面早已布局，並掌握龐大商機，中東相關業務也陸續重啟，可望帶動營運。
此外，緯穎也將持續深耕資料中心與相關產品發展，看好 AI 伺服器以及雲端產業後市。緯穎為提高其供應鏈韌性，也於 18 日宣布增資 1 億美元，作為馬來西亞廠房建設使用。
緯穎去年全年營收 2419.01 億元，年減 17.4%，為歷史次高，毛利率 9.4%，年增 1.2 個百分點，營益率 6.6%，年增 0.5 個百分點，稅後淨利率 5%，年增 0.1 個百分點。稅後純益 120.44 億元，年減 23.7%，每股純益 68.88 元。
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