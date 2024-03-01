台灣2023年綠電交易量17億度 太陽光電年增200% 撐起綠電半邊天

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-01 11:32

台灣 2023 年綠電直轉供量預估達 17 億度。太陽光電成長最快，較 2022 年之 1.9 億度成長超過 200%，占總再生能源發電量約 48%，其次為風電 23%。資誠聯合會計師事務所於昨 (29) 日發布《2023 台灣綠電交易進度報告》，分析 2023 年台灣綠電轉供狀況與歷年之躉購費率變化情形，並提出企業綠電採購之建議。 聯合國氣候變化綱要公約第 28 次締約方會議（COP28）來自 198 個國家的談判代表達成共識，承諾接下來十年加速行動，實現能源系統轉型並減少對化石燃料的依賴，以達到 2050 年的淨零排放目標。台灣電網的碳排放相對較高，在能源轉型議題上面臨更迫切的挑戰。有鑑於此，資誠發布台灣綠電交易進度報告，提供企業建議與參考。

根據本報告，2023 年台灣總發電量 2,821 億度中有 9.5% 來自再生能源。太陽能發電量達到 129 億度，占總再生能源發電量約 48%，較前一年度增加 22 億度。風力發電達到 62 億度，占總再生能源發電量約 23%，較前一年度大幅增加 26 億度。

在淨零碳排和能源轉型的全球趨勢下，綠電交易需求與日俱增。2017 年電業法的修正奠立了台灣再生能源自由化根基，隨著相關轉供與餘電配套機制到位，台灣綠電自由化交易於 2020 年正式啟動。截至 2023 年 12 月，台灣已有 56 家再生能源售電業取得能源局許可，積極協助媒合供給端與需求端之缺口。

2023 年綠電直轉供量預估達 17 億度，佔總再生能源發電量之 6%。太陽光電增加到 6.2 億度，較 2022 年之 1.9 億度成長超過 200%，其中透過再生能源售電業之轉供量由前一年之 5,700 萬度增加到 3.2 億度，增加超過五倍。

資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺表示，太陽光電轉供量大幅成長，顯示台灣企業在 RE100 與企業社會責任趨勢下，對於綠電需求殷切密切相關。高科技、電信、金融與消費零售等產業紛紛透過售電業希望採購到綠電。

為了滿足國內企業對綠電的需求並活絡綠電市場，經濟部能源署於 2023 年底開放再生能源自用發電設備（太陽光電第二、三型）所產生的再生能源可以出售給再生能源售電業，再由其轉售給企業用戶。

資誠普華綠色科技公司董事李宗哲表示，隨著綠電取得難度降低後，有效的安排案場與用戶間的轉供，讓綠電使用成本有效運用，將是下一階段的挑戰。