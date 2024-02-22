〈MWC通訊大會〉緯穎MWC 2024展示全新邊緣伺服器 積極搶攻商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-22 19:51

AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 今 (22) 日宣布前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，將於展會中展示最完整新一代的邊緣運算解決方案，協助電信公司、邊緣服務供應商和 CDN 供應商，提高運算效率，同時也展出先進液冷技術。

緯穎執行副總呂舜星表示，緯穎在 MWC 2024 展出多款全新邊緣伺服器以及先進液冷技術，顯現緯穎在提供工作負載、降低總擁有成本 (TCO) 和能源優化解決方案的投入。呂舜星說，緯穎將持續積極與電信公司、邊緣服務供應商、CDN 供應商及系統整合商合作。

MWC 2024 展會中，緯穎將展示 EP100G2、ES100G2 和 ES200G2 等短機身、符合 NEBS 3 級標準的邊緣運算伺服器，且均採用英特爾最新第五代 Xeon 處理器，並獲得 NVQual 認證。緯穎指出，主要目標在於協助電信公司、邊緣服務供應商和 CDN 供應商，提高運算效率、TCO，進一步釋放網路及邊緣運算的全新商機。

緯穎說明，ES200G2 是一款短機箱 2U 單 CPU 的邊緣運算伺服器，為邊緣端的 AI 人工智慧和 vRAN 等工作負載提供完整的運算和網路功能。整合 CPU 內建 AI 加速、兩個雙寬度 GPU、四個 NVMe SSD 和網路橫向擴展功能，適合 AI 的推論與訓練、3D 圖形、渲染和視訊分析，以及 all-in-one vRAN 解決方案和多存取邊緣運算 (MEC)。 ES200G2 可以搶攻邊緣服務供應商抓住 CDN、智慧城市，以及智慧工廠等邊緣應用商機。

ES100G2 則是一款短機箱 1U 單 CPU 邊緣運算伺服器，適合 far edge 的 vRAN/NFV 應用。透過 Intel Xeon 可擴充處理器的內建 AI 加速、遙測 (telemetry) 等功能，以及多組 I/O 擴充和 silicon-based 安全性設計，可滿足 vRAN CU/DU 和軟體定義網路等工作負載運算需求，讓網路服務供應商更容易管理、更有效率的部署。

而 EP100G2 是一款 3U5N/3U3N 短機箱的邊緣運算平台，可選擇以 1U 或 2U 的伺服器節點組成，由於其靈活的配置，因此可以支援不同的 CPU 功耗和 GPU，因應不同規模的 5G Open vRAN 和 MEC 應用部署需求。另外， EP100G2 的單 CPU 伺服器節點設計，簡化大規模工作負載部署，進一步優化相關配置及管理，為電信公司提供更高的靈活性、效率和可擴展性。