〈台股盤中〉高價、中小型股竄出頭 萬九上下震盪 守穩5日線

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 11:13

美股四大指數齊揚，台股今 (1) 日重返萬九大關，不過電子權值股漲跌互見，傳產、金融普遍走弱，由高價股、中小型股竄出頭，指數在萬九關卡上下震盪，守穩 5 日線，預估成交量較昨日略縮至 4000 億元。

AI 股同步走高，尤其散熱族群最強勢，雙鴻 (3324-TW) 飆漲超過 8%，健策上漲逾半根停板，奇鋐、建準表現也不俗；另外，嘉澤、穎崴、技嘉、智原、金像電、光寶科、英業達也都扮演撐盤要角。砷化鎵族群同樣喊衝，全新、聯亞大漲超過 7%，宏捷科、穩懋也上攻。