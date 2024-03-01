〈台股盤中〉高價、中小型股竄出頭 萬九上下震盪 守穩5日線
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 11:13
美股四大指數齊揚，台股今 (1) 日重返萬九大關，不過電子權值股漲跌互見，傳產、金融普遍走弱，由高價股、中小型股竄出頭，指數在萬九關卡上下震盪，守穩 5 日線，預估成交量較昨日略縮至 4000 億元。
電子權值股今日表現分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 力守紅盤；聯發科 (2454-TW) 開高震盪走低，午盤翻黑下跌約 1%；台達電、日月光則相對弱勢，反觀廣達勁揚逾 1%，聯電也站穩盤上。
高價股走強，緯穎 (6669-TW) 昨日攻上漲停後，今日再拉出逾半根停板；M31 午盤強攻漲停；世芯 - KY、信驊、力旺漲幅都有 4-5%；旭隼、川湖也力守盤上，不過大立光、祥碩表現相對疲軟。
AI 股同步走高，尤其散熱族群最強勢，雙鴻 (3324-TW) 飆漲超過 8%，健策上漲逾半根停板，奇鋐、建準表現也不俗；另外，嘉澤、穎崴、技嘉、智原、金像電、光寶科、英業達也都扮演撐盤要角。砷化鎵族群同樣喊衝，全新、聯亞大漲超過 7%，宏捷科、穩懋也上攻。
傳產方面，連日強漲的重電族群，今日多數拉回休息，華城、士電下跌約 1%，東元也在盤下震盪，不過亞力勁揚 7%，大同、中興電漲幅也有 1-2%。
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