〈緯穎法說〉緯穎：AI伺服器將逐季成長 今年營收占比2成起跳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-27 17:34

AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，財務長陳昌偉指出，去年第四季 AI 相關產品營收占比已經達 20%，預期未來 AI 伺服器將呈現逐季成長趨勢，今年底營收占比 2 成起跳。

陳昌偉表示，從 2023 年就可以看到 AI 伺服器呈現逐季成長的態勢，隨著新產品的研發、量產推出後，出貨放量占比就跟著提高，今年也將延續這樣的態勢，預估今年底 AI 伺服器營收占比 2 成起跳是合理的。陳昌偉補充，目前 GPU AI 伺服器占比仍低，但在今年下半年有新品推出，將對營收產生貢獻。

陳昌偉進一步說明，如果以 AI 伺服器以及傳統伺服器的比例來看，兩者互相消長，AI 伺服器比重提高，傳統伺服器的比重就會下降。不過若單純以傳統伺服器來看，年對年不至於衰退，預期將持平或微幅成長。

至於 GPU 與 ASIC 方面，陳昌緯則說，緯穎致力於替客戶量身打造解決方案，依據客戶需求提供客製化的服務，盡力符合客戶的需求。陳昌偉進一步說明，無論是 GPU 或 ASIC 都有客戶選用，不只一個客人有 GPU AI 產品，一個客人也不只有一個 GPU AI 產品，緯穎將持續積極拓展多元客戶，不依賴單一客戶。

法人也關心伺服器產品的毛利率，陳昌偉說明，伺服器的毛利率不能以 AI 和 Non AI 來分，要用產品的成熟度來看。陳昌偉觀察，新的產品在研發過程中雖然難度較高，但有較好的利潤貢獻，反之，比較成熟的產品，會有獲利能力下降的趨勢，因此影響毛利率的鍵因素在於產品的生命週期是否成熟。

資本支出部分，陳昌偉提到，今年主要是在台灣南科、馬來西亞，以及墨西哥。陳昌偉表示，南科三期今年將有兩座新廠的建置，目前已經取得用地許可，預計 2027 年完工投產，董事會也已通過 60 億的南科廠房支出。