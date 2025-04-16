美財長：中國未把美債當武器 有工具箱因應市場動盪

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-16 06:20

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美國總統川普反覆無常的貿易政策，正在美債市場引發震盪，財長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (15 日) 受訪時表示，財政部有工具箱可以因應，目前並未看到中國以拋售美債為手段對付美國，也認為此舉不符合中國利益。

他接受 Yahoo Finance 獨家專訪時說：「我們有工具箱。我們會進行回購。如果美債觸及特定水準，或是聯準會 (Fed) 相信有個外國對手——我不會稱作敵人——把美國公債市場當武器，或試圖破壞美債穩定以取得政治利益，我很確定我們會聯手因應，但我們還沒有看到此事發生。」

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美股 4 月大跌之際，通常在股市動盪期間被視為避風港的美債，竟也遭到拋售，與價格反向的美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.38%，導致抵押貸款利率竄升到 7% 以上。上周當關稅議題攪亂金融市場時，10 年期美債殖利率躍升了 50 個基點，創 20 多年來最大升幅。

10 年期美債殖利率曾在 2024 年 9 月中旬跌到 3.62% 左右的低點。

投資人擔心，債市的騷亂是美國難以支付未來債務、或很快就要步入經濟衰退的訊號。也有專家指出，殖利率上升凸顯大家對川普貿易戰取得良好解決方案的信心匱乏，而身為美國第二大債主的中國，可能正在拋售美債。