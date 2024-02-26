緯穎2023年每股賺68.88元 擬配發現金股利42元

AI 指標廠緯穎 ( 6669-TW ) 今 (26) 日公布 2023 全年財務報告，去年稅後純益 120.95 億元，年減 14.7%，每股純益 68.88 元。同時，也於今日董事會決議通過，配發每股現金股利 42 元，配發率約 60.97%。

緯穎去年第四季營收 585.5 億元，季增 10.9%，年減 33%。毛利率 11%，季增 1.4 個百分點，年增 2.6 個百分點。營益率 7.9%，季增 1.7 個百分點，年增 1.8 個百分點。稅後純益 35.15 億元，季增 34.4%，年減 11%，每股純益 20.1 元。緯穎補充，AI 產品營收占比已經超過 2 成。

緯穎去年全年營收 2419.01 億元，年減 17.4%，毛利率 9.4%，年增 1.2 個百分點，營益率 6.6%，年增 0.5 個百分點，稅後淨利率 5%，年增 0.1 個百分點。稅後純益 120.95 億元，年減 14.7%，每股純益 68.88 元。緯穎指出，2023 年全年營收創歷史次高，同時也繳出「三率三升」的亮眼成績，且三率皆寫下歷史新高紀錄。