美銀調查：全球投資者以破紀錄速度拋售美股 賣壓恐持續
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-16 07:30
美國銀行周二（15 日）發布的調查報告顯示，在過去兩個月裡，全球投資者創紀錄大幅減持美國股票，且這種拋售趨勢可能會持續下去，他們認為可能引發全球經濟衰退的貿易戰，是目前市場面臨的最大風險。
據《路透社》報導，在美國銀行對基金經理進行的月度調查中，淨減碼美國股票的受訪者比例為 36%，為近兩年來最高水準。今年 2 月以來，受訪者對美國股票的配置銳減 53 個百分點，為有紀錄以來最大降幅。
大多數受訪基金經理認為，美國總統川普掀起的貿易戰可能會引發全球經濟衰退，這將是市場面臨的最大風險。
在川普提出一系列關稅舉措後，美股近期劇烈震盪，就連在危機時期充當避風港的美國公債也意外遭到拋售，令人難以忽視。
儘管川普同意暫停對許多國家的關稅措施，但美股投資人仍然緊張不安，影響各種借款成本的美債殖利率仍居高不下，且貿易戰接下來可能會進一步升級。
因此，許多受訪者表示，他們對美國資產仍然充滿擔憂，打算繼續削減對美國股市的配置。這意味著拋售趨勢似乎會持續下去，市場震盪未徹底平息。
美國股市周一出現反彈，但標普 500 指數今年來仍下跌約 8%。
42% 受訪者認為，全球經濟將會陷入衰退，這是自 2023 年 6 月以來最高水準，也是過去 20 年來第四高。
49% 受訪者表示，「做多黃金」目前是最擁擠的交易策略，結束了連續 24 個月的「做多美股科技七巨頭」的策略。
61% 受訪者預期，美元將在未來 12 個月內貶值，這是 2006 年 5 月以來最高紀錄。過去幾周，美元兌大多數其他貨幣大幅下挫，歐元、日元和瑞士法郎均大幅升值。
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