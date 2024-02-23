拉加德：歐元區近期薪資數據令人鼓舞 觀察經濟數據推進政策

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-23 21:30

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周五 (23 日) 表示，歐元區最新的薪資數據令人放心，而今年初陸續公布的其他數據也將替央行提供有參考價值的資訊。

她周五說：「第四季的薪資數據顯然令人鼓舞，管理委員會還需要更多信心，確信通膨降溫的過程是可持續的，並且能降至 2% 的中期目標。」

拉加德提到，涉及許多部門和員工的薪資談判將於今年第一季完成，數據對央行評估未來的貨幣政策非常重要，尤其是結果令人鼓舞的話，能給央行更多信心。

至於被問及是否會領先美國聯準會 (Fed) 搶先採取行動時，拉加德並未正面回應，僅強調 ECB 的獨立性。

經濟數據憂喜參半

觀察歐元區近幾日公布數據，2 月採購經理人指數 (PMI) 報告憂喜參半，服務業終結連續 6 個月的萎縮，抵銷製造業的惡化，商業活動下滑趨勢有所緩解。

具體來看，歐元區 2 月綜合 PMI 由 47.9 升至 48.9，略高於預期值 48.5，為連續第 9 個月處於榮枯線下。而服務業則從 48.5 躍升至 50，遠超預期值 48.8，結束持續 6 個月的萎縮。