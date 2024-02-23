輝達坐穩全球市值第四大公司 有望突破2兆美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-23 20:00

美國晶片製造商輝達在上季亮麗財報與財測加持下股價飆升，推升市值成為全球第四大公司，有望成為第一家市值達到 2 兆美元的半導體公司，這是該公司過去一年成為人工智慧 (AI) 相關股票最大受惠者的又一里程碑。

輝達 (NVDA-US) 周五 (23 日) 盤前股價上漲 1.22%，每股暫報 795.00 美元，市值約為 1.94 兆美元。

圖：Google

按全球範圍來看，輝達是全球市值第四大公司，市值排名在沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 之後，該公司截至昨日市值為 1.96 兆美元，而 1 月底時的市值為 1.52 兆美元。

晨星 (Morningstar) 策略師 Brian Colello 表示：「領先的雲端運算公司計劃增加資本支出，以滿足對 AI 訓練和推理的需求，似乎幾乎所有這些支出都將落入輝達口袋。」Colello 預估，隨著更多晶片供應上線，輝達在整個 2025 會計年度每季的收入將增加數十億美元。