輝達坐穩全球市值第四大公司 有望突破2兆美元
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-23 20:00
美國晶片製造商輝達在上季亮麗財報與財測加持下股價飆升，推升市值成為全球第四大公司，有望成為第一家市值達到 2 兆美元的半導體公司，這是該公司過去一年成為人工智慧 (AI) 相關股票最大受惠者的又一里程碑。
輝達 (NVDA-US) 周五 (23 日) 盤前股價上漲 1.22%，每股暫報 795.00 美元，市值約為 1.94 兆美元。
輝達市值今年迄今增加 7,402 億美元，為全球市值增幅最大的公司，使其超車科技巨擘亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，僅次於微軟(MSFT-US) 和蘋果(AAPL-US)。
按全球範圍來看，輝達是全球市值第四大公司，市值排名在沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 之後，該公司截至昨日市值為 1.96 兆美元，而 1 月底時的市值為 1.52 兆美元。
另外，輝達股價在今年迄今大漲 58.5%，對標普 500 指數的表現起到關鍵作用，對其漲幅貢獻超過四分之一。分析師正在留意輝達是否會進一步推動該指數上漲。標普 500 指數在昨日創下歷史新高，今年以來上漲 6.65%，此前該指數在去年飆升 24%，只因是受到科技板塊強勁反彈推動。
晨星 (Morningstar) 策略師 Brian Colello 表示：「領先的雲端運算公司計劃增加資本支出，以滿足對 AI 訓練和推理的需求，似乎幾乎所有這些支出都將落入輝達口袋。」Colello 預估，隨著更多晶片供應上線，輝達在整個 2025 會計年度每季的收入將增加數十億美元。
輝達公布了井噴式的業績，重申華爾街對其 AI 技術潛力的押注，此後該公司股價飆升。受 Meta Platforms(META-US) 等大客戶的 AI 支出推動，這家晶片製造商的業績預測也超出市場預期。
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