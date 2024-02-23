輝達股價狂歡 空頭痛失30億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-23 20:20

根據 S3 Partners LLC 的一份分析報告，輝達 (NVDA-US) 股價昨日飆升，給空頭帶來約 30 億美元的帳面損失，該公司稱這是看跌交易員的「人工智慧惡夢」(AI generated nightmare)。

對於那些認為輝達的天價市值和投機狂熱已具備市場泡沫且即將破裂的所有條件的反向投資人來說，按市值計算的損失是又一次打擊。根據 S3 的數據，這家晶片製造商是美國第三大做空公司，已經借入和賣出 183 億美元的股票。

S3 預測分析部門董事總經理 Ihor Dusaniwsky 在報告中寫道:「對於許多在輝達財報發布後尋求減倉的賣空者來說，早期按市值計價的損失是不可避免的。賣空者可能會等待一段時間，尋找更有利的退出點。」

輝達股價的上漲帶動了整個美國晶片產業的普遍上漲。 S3 數據顯示，空頭在半導體股的單日帳面損失達 43 億美元。半導體是今年以來做空者表現最差的產業，2 月以市值計損失達 72 億美元。

一些投資人表示，輝達的巨額營收將鞏固人們對人工智慧 (AI) 支出強勁的樂觀情緒，證明股市大幅上漲是合理的。