歐元區去年Q4薪資增速放緩至4.5% 稍微緩解通膨居高不下擔憂

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-20 21:34

根據歐洲央行 (ECB) 周二 (20 日) 公布數據，歐元區去年第四季協商後薪資成長 4.5%，雖然增幅仍不算低，但已較去年第三季創紀錄的 4.7% 增速有所放緩，緩解薪資上漲可能讓通膨維持在 ECB 目標水準以上的擔憂。

由於 ECB 的決策者將勞動成本作為決定何時降息的關鍵因素，因此這項指標比以往任何時候都受到了更大的關注。此指標透過對非統一國家數據的處理，暗示可能出現的薪酬壓力。決策者更希望先看到 2024 年第一季 (定於 5 月) 的數據，然後再批准放鬆貨幣政策。

荷蘭國際集團 (ING) 全球宏觀主管 Carsten Brzeski 表示：「去年末薪資成長放緩應能讓人鬆一口氣，因擔心薪資 - 物價螺旋上升不會在歐元區展開。但 ECB 肯定希望等到第一季薪資成長數據出爐後再決定是否降息，因此沒有理由改變我們對 6 月份首次降息的預測。」

ECB 首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 長期以來一直說，3% 左右的工資成長將符合 2% 的通膨目標，但今年的薪資成長速度可能會更快，因為工人們仍在彌補因通膨而損失的收入。由於消費物價成長率現在低於 3%，正如 ECB 預期的那樣，薪資成長率超過 4% 意味著實際收入的反彈。

ECB 總裁拉加德上周特別指出，薪資是「未來幾季通膨動態的一個越來越重要的驅動因素」，同時警告在沒有確保物價漲幅回到 2% 目標的情況下，不要「倉促決定」寬鬆政策。

去年 12 月，ECB 預估名目薪資成長率將隨著時間的推移逐漸下降，以人均薪資計算，將從 2023 年的 5.3% 降至 2026 年的 3.3%。