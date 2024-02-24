〈財報〉紅海衝突影響 達飛海運4年來首次出現虧損

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-24 03:00

全球第三大航運商達飛海運集團 (CMA CGM SA) 周五 (23 日) 公布了 4 年來首次單季虧損，航運業正艱難應對紅海衝突和產能過剩的窘境。

這家由億萬富翁 Rodolphe Saade 及其家族控制的法國公司在 2023 年最後 3 個月虧損 9,300 萬美元，而去年同期則為獲利 30.4 億美元。該公司周五的的聲明描繪航運業「受全球經濟成長緩慢影響」的黯淡前景。

繼其競爭對手馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 和赫伯羅特 (Hapag-Lloyd AG) 之後，達飛海運也指出，這個以周期性著稱的產業近期前景艱難，部分原因是經濟成長乏力。

達飛海運在聲明中表示：「受去年同期業績的提振，上半年貨運量成長應會保持強勁，但下半年看起來更加不確定。新的貨櫃運輸能力預估將投入使用，推動全球供應超過預測需求，對運費產生不利影響。」值得注意的是，達飛海運正在削減成本，但 Fernandez 表示具體的裁員計畫尚未實施。

航運業的命運逆轉始於 2022 年下半年，此前新冠疫情期間需求空前高漲，貨運價格飆升，獲利創歷史新高。這筆意外之財促使達飛海運和其他公司訂購了目前正在投入使用的貨輪，達飛海運大約有 100 艘新船的訂單，這些船將增加到目前約 620 艘的船隊，Fernandez 表示，預估今年全球運輸能力的增幅將與 2023 年的 8% 相當。

自去年 12 月中旬以來，在葉門「青年運動」(Houthis) 武裝組織對船隻發動一系列攻擊之後，全球商船隊大多避開了紅海和蘇伊士運河，而在美國和英國對武裝分子的陸地陣地進行空襲後，該地區變得更加動盪不安。

達飛海運是最後一家占停在該區航行運送貨物的主要航運商之一。該公司財務長 Ramon Fernandez 在財報電話會議上說，如果安全條件允許時，特別是在法國海軍的護送下，我們將根據具體情況決定是否有可能讓船隻通過該區域，但他沒有說明可能的時間點。