歐元區1月CPI年增率終值報2.8% 服務業通膨仍居高不下

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 21:40

歐盟統計局 (Eurostat) 周四 (22 日) 公布報告顯示，歐元區 1 月消費者物價指數 (CPI) 終值降溫，符合市場預期，但服務業通膨依然頑強。此前期貨市場減少對歐洲央行 (ECB) 未來降息預期，預估今年降息幅度為 99 個基點。

具體來看，1 月歐元區 CPI 年增率終值自去年 12 月的 2.9% 降至 2.8%，符合市場預期也與初值持平，剔除食品與能源的核心 CPI 年增終值從 3.4% 放緩至 3.3%，符合市場預期也與初值持平，為連續第六個月下滑，透露物價壓力持續降溫。

按月來看，1 月 CPI 終值下滑 0.4%，符合市場預期且與初值持平，1 月核心 CPI 終值報 - 0.9%，符合市場預期。

觀察報告細項，通膨貢獻最大的是服務業，貢獻 1.73 個百分點，其次是食品、菸酒，分別為 1.13 個百分點，非能源工業品為 0.53 個百分點，能源則推動通膨降溫，為 - 0.62 個百分點。