〈美股早盤〉主要指數開高走高 輝達股價漲逾13%

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 22:47

美股主要指數周四 (22 日) 開高走高，主因是輝達上季亮麗財報與財測，繼續推動人工智慧 (AI) 引領的上漲態勢，其中標普 500 指數早盤漲破 5,000 點大關，創下歷史新高，輝達開盤股價漲逾 13%。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 270 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 350 點或近 2.3%，標普 500 指數漲近 1.4%，費城半導體指數漲逾 4%。

輝達強勁的前景展望，重新點燃了推動美股進入牛市的人工智慧 (AI) 熱潮，全球股市紛紛走高。另外在美國上周初領失業金人數降至一個月低點後，美債殖利率攀升。

值得注意的是，隨著輝達財報公布，看多者正在迅速計算該公司新的本益比，即投資人為未來的成長支付了多少錢。換句話說，輝達的獲利成長速度甚至超過股價的成長速度。

Main Street Research 分析師 James Demmert) 表示:「輝達之所以能取得今天的成就，是因為其盈利和收入非常強勁。當一家公司像輝達那樣實現 265% 的年營收成長時，理應獲得更高的估值。」

Carson Group 分析師 Ryan Detrick 表示，對於已經持有輝達股票的投資人來說，建議續抱該股且避免賣出，以把握未來的預期成長，因為這種革命性的 AI 技術仍處於早期階段。另外對於不持有該股的投人，則建議逢低買進。

截至台北時間周四（22 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 13.51%，至每股 765.89 美元

根據外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，公司目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型人工智慧 (AI) 晶片的樣品，以捍衛其在中國的市場主導地位，目前該公司正受到美國出口限制的威脅。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 4.73%，至每股 91.73 美元

莫德納上季營收獲利均超過華爾街分析預期，部分原因是遞延收入的推動，儘管該公司唯一商品化產品新冠疫苗的銷量下滑。莫德納重申其 2024 年全年銷售財測約為 40 億美元。其中包括其呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗的收入，該疫苗可能會在 4 月獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准。

Grab Holdings (GRAB-US) 早盤股價下跌 5.51%，至每股 3.26 美元

Grab Holdings 周四公布公司史上首季獲利，並宣布首次股票回購計劃。該公司最近削減成本，並且對該公司的乘車共享和食品配送服務的需求增加。

這家總部位於新加坡的公司表示，將回購價值 5 億美元的 A 類普通股，導致 Grab 在美國上市的股價在周四盤前交易上漲近 2% 至 3.50 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 20.1 萬，預期 21.7 萬，前值 21.3 萬

美國上周續領失業金人數報 186.2 萬，預期 188.5 萬，前值 188.9 萬

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 預期 50.5，前值 50.7

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 預期 52.4，前值 52.5

美國 2 月 Markit 綜合 PMI 預期 52.0，前值 52.0

華爾街分析：

BCA Research 首席策略師 Dhaval Joshi 在分析報告中表示，人工智慧已經正式將美國科技業推入泡沫，矽谷可能正處於另一場崩盤的邊緣。儘管他不相信這種情況會持續下去，但他表示，市場繼續定價科技業爆炸性增長的價格是理性的。