〈美股早盤〉主要指數開高走高 輝達股價漲逾13%
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 22:47
美股主要指數周四 (22 日) 開高走高，主因是輝達上季亮麗財報與財測，繼續推動人工智慧 (AI) 引領的上漲態勢，其中標普 500 指數早盤漲破 5,000 點大關，創下歷史新高，輝達開盤股價漲逾 13%。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 270 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 350 點或近 2.3%，標普 500 指數漲近 1.4%，費城半導體指數漲逾 4%。
輝達強勁的前景展望，重新點燃了推動美股進入牛市的人工智慧 (AI) 熱潮，全球股市紛紛走高。另外在美國上周初領失業金人數降至一個月低點後，美債殖利率攀升。
這家全球市值最高的晶片製造商盤前股價飆升，使其市值增加近 2,500 億美元。這將是有史以來最大的單日價值漲幅，超過 Meta(META-US) 公司本月初 1,970 億美元的漲幅。
值得注意的是，隨著輝達財報公布，看多者正在迅速計算該公司新的本益比，即投資人為未來的成長支付了多少錢。換句話說，輝達的獲利成長速度甚至超過股價的成長速度。
Main Street Research 分析師 James Demmert) 表示:「輝達之所以能取得今天的成就，是因為其盈利和收入非常強勁。當一家公司像輝達那樣實現 265% 的年營收成長時，理應獲得更高的估值。」
Carson Group 分析師 Ryan Detrick 表示，對於已經持有輝達股票的投資人來說，建議續抱該股且避免賣出，以把握未來的預期成長，因為這種革命性的 AI 技術仍處於早期階段。另外對於不持有該股的投人，則建議逢低買進。
美股開盤前，那斯達克 100 指數期貨跳漲 2%，而標普 500 指數期貨則暗示該基準指數可能重返 5,000 點大關。美國 10 年期公債殖利率升至 4.3%、美元指數跌至 103.86。
截至台北時間周四（22 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 231.08 點或 0.60%，暫報 38,843.32 點
- 那斯達克綜合指數上漲 309.19 點或 1.98%，暫報 15,890.06 點
- 標普 500 指數上漲 59.77 點或 1.20%，暫報 5,041.57 點
- 費半上漲 168.95 點或 3.80%，暫報 4,615.31 點
- 台積電 ADR 上漲 4.41% 至每股 130.87 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.325%
- 紐約輕原油下跌 0.24% 至每桶 77.72 美元
- 布蘭特原油下跌 0.26% 至每桶 82.81 美元
- 黃金上漲 0.06% 至每盎司 2,035.50 美元
- 美元指數升至 103.98
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 13.51%，至每股 765.89 美元
根據外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，公司目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型人工智慧 (AI) 晶片的樣品，以捍衛其在中國的市場主導地位，目前該公司正受到美國出口限制的威脅。
莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 4.73%，至每股 91.73 美元
莫德納上季營收獲利均超過華爾街分析預期，部分原因是遞延收入的推動，儘管該公司唯一商品化產品新冠疫苗的銷量下滑。莫德納重申其 2024 年全年銷售財測約為 40 億美元。其中包括其呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗的收入，該疫苗可能會在 4 月獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准。
Grab Holdings (GRAB-US) 早盤股價下跌 5.51%，至每股 3.26 美元
Grab Holdings 周四公布公司史上首季獲利，並宣布首次股票回購計劃。該公司最近削減成本，並且對該公司的乘車共享和食品配送服務的需求增加。
這家總部位於新加坡的公司表示，將回購價值 5 億美元的 A 類普通股，導致 Grab 在美國上市的股價在周四盤前交易上漲近 2% 至 3.50 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 20.1 萬，預期 21.7 萬，前值 21.3 萬
- 美國上周續領失業金人數報 186.2 萬，預期 188.5 萬，前值 188.9 萬
- 美國 2 月 Markit 製造業 PMI 預期 50.5，前值 50.7
- 美國 2 月 Markit 服務業 PMI 預期 52.4，前值 52.5
- 美國 2 月 Markit 綜合 PMI 預期 52.0，前值 52.0
華爾街分析：
BCA Research 首席策略師 Dhaval Joshi 在分析報告中表示，人工智慧已經正式將美國科技業推入泡沫，矽谷可能正處於另一場崩盤的邊緣。儘管他不相信這種情況會持續下去，但他表示，市場繼續定價科技業爆炸性增長的價格是理性的。
摩根大通首席市場策略師最近發出了一個在華爾街已基本過時的風險警告：類似於上世紀 70 年代的停滯性通膨可能捲土重來。該策略師表示，投資者應該對利率需要在更長時間內保持較高水平的情況持開放態度，Fed 可能需要收緊金融環境。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇