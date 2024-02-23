Fed二把手：央行須謹慎推進降息政策 以免影響穩定物價目標

2024-02-23 01:50

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周四 (22 日) 表示，Fed 需要警惕因通膨下降而過度降息，以免影響央行實現物價穩定的最終目標。

他在彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 發表的演講中表示：「我們始終需要牢記，面對通膨形勢的改善而過度寬鬆的危險。過度寬鬆可能導致恢復價格穩定的進程停滯或逆轉」。

身為 Fed 副主席，傑佛森是聯準會主席鮑爾的主要傳話者。他對通膨正在下降表示謹慎樂觀，儘管 1 月份出現了短暫的波動，並表示 Fed 可能在今年稍晚開始降息。這番言論呼應了其他官員最近的言論，即央行不急於降低借貸成本。

傑佛森為前景面臨三大風險。事實可能證明，消費者支出比他預期的更具彈性，從而阻礙通膨的進展；石油和其他大宗商品市場可能受到中東衝突擴大的影響；隨著經濟成長放緩，就業可能會減弱。

他在演講後的問答環節中表示：「勞動市場可能會發生巨大變化。我們必須小心謹慎，我們必須努力評估可能打擊經濟的不同衝擊，並相應地調整政策。」

當被問及 Fed 是否需要出現「成長恐慌」才會開始降息時，傑佛森表示，在判斷政策立場時，他會留意「經濟中的整體數據」。

他說：「我將聚焦就業市場、經濟成長和生產率的實際情況，然後是物價方面的通膨情況。所以我不認為這是我們在考慮降息之前必須看到的一件事。」

他說，Fed 應該盡量避免在一個方向上猛拉政策——例如，放鬆——然後另一個方向，收緊，這可能會產生不確定性，使家庭和企業更難做出經濟決策。

Fed 在執行政策時需要靈活

在他的演講中，傑佛森回顧過去的貨幣政策寬鬆周期。他得出的主要教訓是，Fed 在執行政策時需要靈活。

在討論 Fed 前副主席布蘭德 (Alan Blinder) 所稱的上世紀 90 年代中期經濟的「完美軟著陸」時，傑佛森指出，隨著通膨擔憂減輕，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 開始降息，然後在三次會議上保持利率不變，然後又恢復降息。