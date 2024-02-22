〈財報〉聯想上季營收實現成長 PC市場有復甦跡象

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 20:00

全球個人電腦 (PC) 大廠聯想集團周四 (22 日) 公布第三季 (截至去年 12/31) 財報，在經歷新冠疫情期間 5 季營收下滑後，該季營收首次出現成長並打敗華爾街分析師預期，獲利雖然年減逾兩成，但也高於分析師預期。有分析指出，PC 市場顯示出復甦跡象，部分原因是供應商正在清理過剩庫存。

根據財報，聯想第三季營收年增 3% 至 157.2 億美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 152.5 億美元、獲利年減 23% 至 3.37 億美元，但也高於分析師預期。另外調研機構 Gartner 在 1 月的報告顯示，聯想第三季 PC 出貨量成長 3.2%，整體產業的 PC 出貨量也成長 0.3%。

圖：聯想集團財報

Gartner 數據還顯示，聯想在去年 10 至 12 月期間全球 PC 的市占率為 25.6%、惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 分別為列二、三、四位。

分析指出，2022 年在新冠疫情封鎖期間帶來的 PC 和其他電子產品需求資增結束時，聯想的營收開始衰退。但在經歷近兩年的下滑頹勢後，市場顯示出復甦跡象，部分原因是供應商正在清理過剩庫存。

值得注意的是，聯想在大多數市場的營收皆有所成長，但在中國國內的營收卻大跌 10%。該公司執行長楊元慶在法說會上表示，這一降幅「確實反映」全球第二大經濟體放緩帶來的挑戰。

儘管如此，投資人在過去 12 個月內一直在買入聯想股票，部分原因是對「人工智慧個人電腦」(AI PC) 的預期需求，即運行 AI 軟體進行優化的個人電腦。在此期間，聯想在香港的股價上漲 25% 以上。聯想 (0992-HK) 周四香港股價上漲 3.27%，收在每股 8.84 港元。

研究機構 IDC 的數據顯示，今年 AI PC 的出貨量可能達到 5,000 萬台，到 2027 年將成長 2 倍以上，達到 1.67 億台，占總出貨量的近 60%。

此外，聯想也將受惠成為科技業「AI 伺服器」，即配備輝達 (NVDA-US) 等領先 AI 晶片製造商開發的多個處理晶片專用 AI 電腦大型製造商之一。楊元慶說：「AI 伺服器 (市場) 的成長速度預計將是 (傳統) 伺服器市場的兩倍。」