黃仁勳：輝達已向客戶提供兩款中國版AI晶片樣品

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 20:40

根據路透周四 (22 日) 報導，輝達執行長黃仁勳表示，公司目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型人工智慧 (AI) 晶片的樣品，以捍衛其在中國的市場主導地位，目前該公司正受到美國出口限制的威脅。

黃仁勳周三在公布輝達上季財報後受訪時說：「我們現在正在和顧客一起測試，兩款晶片都遵守 (美國出口管制) 規定但尚未取得許可證，期待客戶的回饋。」

不過黃仁勳並未透露晶片或客戶名稱，輝達也並未立即回應置評請求。截稿前，輝達 (NVDA-US) 周四盤前股價上漲 12.79%，每股暫報 761 美元。

半導體研究與顧問公司 SemiAnalysis 去年 11 月報告指出，輝達正準備在中國市場發布三款晶片——H20、L20 和 L2。根據其對晶片規格的分析，這些晶片包括輝達最新的 AI 功能，但為遵守美國新規，已經削減了一些運算能力。

路透本月稍早報道稱，輝達已開始接受 H20 晶片的預訂，這是針對中國市場的三款晶片中功能最強大的一款，其經銷商的定價與華為的競爭產品相當。報導還指出，H20 原本預計將於去年 11 月發布，但由於伺服器製造商在整合晶片方面遇到了問題，因此延後推出。

去年 10 月，美國政府擴大出口管制措施，包括對輝達先進晶片向中國的出口施加更多限制，此後輝達在中國業務受到打擊。黃仁勳在法說會上表示：「上季我們的業務大幅下滑，因為我們… 停止在中國市場出貨。」

路透根據輝達的業績估算，截至 1 月 28 日的第四季，輝達在包括香港在內的中國市場的銷售額為 19 億美元，相當於總銷售額的 9% 左右，低於上一季的 22%，當時該公司在該地區的銷售額為 40 億美元。