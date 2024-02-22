Gemini圖像生成出包 Google暫停功能進行修正

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 19:30

Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 周四 (22 日) 表示，將暫停人工智慧 (AI) 模型 Gemini 生成人物圖像，此前該模型無法透過歷史敘述內容生成正確人物圖像，因此遭受外界批評。這是該公司努力追趕競爭對手 OpenAI 和微軟 (MSFT-US) 過程中出現的最新問題。

本周早些時候，Google 表示 Gemini 在一些歷史圖像生成描述中提供不準確的資訊。此舉是在社群媒體平台 X 上的批評者發布了大量來自該模型生成的例子後，Google 才出面說明錯誤，X 上的一些例子似乎在種族方面的歷史上生成不準確圖像。

Google 周四在 X 上發文表示：「我們已經在努力解決 Gemini 影像生成功能最近出現的問題，我們將暫停人們的影像生成，並將很快重新發布修正版本。」

Google Gemini 產品高級總監 Jack Krawczyk 稍早表示：「歷史背景有細微差別，我們將進一步調整以適應這一點。」

更新後的 AI 模型名為 Gemini 1.5 Pro，上周向雲端客戶和開發人員發布，以便他們可以測試其新功能，並最終創建新的商業應用程式。