〈ESG大趨勢〉高力國際攜手Google推出Net Zero永續物業平台

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-22 18:13

外資商仲高力國際今 (22) 日舉辦「降溫台灣，倡議論壇」，邀請多位金融保險、建商及房地產開發商，共同加入「城市降溫，建築先行」倡議行動。高力國際董事總經理劉學龍指出，為協助建築業淨零轉型，高力國際攜手 Google 開發「Colliers Net Zero 高力國際永續物業管理平台」。

同時，此一平台將結合全球最受肯定的 LEED 認證標章，以提供客戶全面的碳管理和分析服務，推動行業共同邁向淨零永續路徑。

高力國際董事總經理劉學龍表示，極端氣候影響加劇，各行各業及每人自身對於永續環境的努力刻不容緩，ESG 浪潮席捲全球，企業的綠色需求也越來越強烈，據聯合國環境規劃署研究表示，營造建築部門的溫室氣體總排放量約占全球近四成，建築物加速往淨零的路徑前進，也成為不動產業的重要議題，為此台灣政府也推出「建築能效評估系統」，而在「台灣 2050 淨零排放路徑及策略」中也要求 50% 的既有建築必須達到建築能效一級或近零碳標準。

高力國際盤點目前台北市中心七大辦公商圈 128 棟約 105 萬坪的純商辦大樓，其中屋齡在 10 年內的有 28 棟、11-20 年的有 23 棟，而屋齡在 21 年以上的有 77 棟，係商辦存量中佔比最大的一群，也是最急需改善建築轉型的一群。

預估台北市中心接下來的五年內尚有逾 22 萬坪的新增供給問世，未來商辦市場新舊大樓競爭的局面勢必白熱化，既有大樓如何在這波新舊競爭的浪潮中，提升並改善軟硬體設備以留住客戶並符合建築能效的期望，也成為既有大樓房東需提前思考的重要策略。

第 28 屆聯合國氣候大會（COP28）的前提下，在台灣也不落人後，除了將建築納入 2050 淨零碳排路徑的重點方針，推行「建築能效評估系統」，2040 年更進一步要求 50% 既有建築物更新為建築能效 1 級或近零碳建築。

在執行策略面進行更快，去年公告氣候變遷因應法，為課徵碳費建立法源，環境部預定在 3 月召開會議討論碳費，依照立法期程，還將公布《資源循環促進法》草案，著手規劃「資源循環促進費」，台灣正式進入「排碳有價」的時代，產業的「碳轉型」刻不容緩。

高力國際行銷暨企業傳訊部 / ESG 資深董事朱秉瑩說明，內政部核發全台辦公、服務類建照的核發樓地板面積從 2021 年開始走向百萬坪的大關，相對於 2020 年的 71 萬坪、過去 10 年平均 58 萬坪，2021 到 2023 年前 11 月，建築投資分別達 102 萬、148 萬、132 萬，市場供給格局放量倍增。

另外，面對要求不斷提高的國際標準、碳稅法規、國家政策，建築業除了在既有的綠建築標章認證追求最高等級，也紛紛尋求國際廣泛認可的 LEED、WELL、GRESB 等官方認證，以爭取高端租客、買方青睞，商辦價量條件差異化，加速新、舊大樓洗牌。

朱秉瑩認為，遭逢新增供給的價量優勢挑戰，中古商辦的大房東恐面對五大挑戰，直接侵蝕實質租金收益，包括：百萬新增供給低價搶市、舊客戶遷出的空租損失、設備改善的資本投資、客戶自行升級的減租補貼、取得認證及持續維護成本。