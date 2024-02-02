國泰人壽推ESG人才培育 永續金融管理師結訓取照率97%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-02 18:45

響應全球永續發展趨勢，國泰人壽積極推動永續人才培育計畫，更成為首家與台灣永續能源研究基金會合作「永續金融管理師」證照包班的保險業者，國壽指出，參訓同仁成功取得證照比率達 97%，透過理論課程與實務經驗的分享，培養員工對永續議題的敏銳度與前瞻策略的規劃力。

國泰人壽總經理劉上旗表示，一家優質的企業，最重要的是能提供員工成長的土壤，公司提供多元形式的教育資源，鼓勵新進與資深同仁持續自主學習。國壽自 2018 年便將「企業永續教育訓練」納入全體同仁的必修課程，透過基礎知識的養成，培養同仁的永續意識。

國壽同時結合數位資源，例如與 Hahow for Business 合作線上自主學習方案，鼓勵員工精進學習，透過漸進式的培育計畫，持續深化永續人才基礎與進階知識，讓同仁將 ESG 思維實踐於工作中，結合永續與各項業務發展。

國壽表示，本次共有來自 16 個部門，60 名主管同仁完訓，其中 97% 同仁順利取得「永續金融管理師」證照。成員涵蓋各領域的專業人才，與中、高階主管一起完成「永續金融趨勢與政策、投融資保險與價值鏈、ESG 資訊揭露與評比、氣候金融與管理實務」四大主題、共 40 小時的紮實訓練，大幅強化學員永續金融職能。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使親自出席授證典禮，一方面肯定所有學員在受訓期間認真努力學習，更讚賞國泰人壽用心投資人才培育，由上到下全員投入，以實際行動落實永續企業責任，足堪業界表率。