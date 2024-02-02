〈ESG狂潮〉落實在地關懷 黑松捐贈300萬元修繕八卦山牌樓完工

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 19:13

企業的社會責任不僅僅是口號，更重要的是透過實際行動來體現永續發展。黑松 (1234-TW) 於去 (2023) 年彰化建縣 300 年前夕特別捐贈 300 萬元，協助修繕歷經一甲子的重要地標－彰化市八卦山牌樓，與彰化縣政府共同維護地方文化資產。為慶賀八卦山牌樓修繕完工，彰化縣政府於 2 月 2 日舉行完工典禮點燈儀式。

包括彰化縣縣長王惠美、文化局局長張雀芬、黑松行銷處總監沈榮宗也共同參與點燈儀式，一同點亮這座承載許多民眾共同記憶的八卦山牌樓。

1964 年，黑松捐款興建的八卦山牌樓落成，牌樓兩側有著斗大的黑松商標。(圖：黑松提供)

矗立在彰化市中山路與東民街口的八卦山牌樓，是黑松第一任董事長張文杞與當時的縣長呂世明為了推動八卦山風景區的發展而籌設，1964 年，由黑松捐款興建的八卦山牌樓落成，時至今日，八卦山牌樓已成為彰化縣最具代表性的文化精神地標之一。因屋瓦老舊、彩繪漆面剝落褪色等歷史痕跡，黑松再捐獻 300 萬元，縣府追加 135 萬元，歷時將近 180 多日的修復工程，於 2023 年 11 月 30 日順利完工，讓八卦山牌樓重現昔日光景。

彰化縣文化局也特別策劃八卦山牌樓 60 週年老照片及文物展，展覽內容包含 1964 年八卦牌樓落成啟用典禮以及不同年代的歷史照片等，展期自 2024 年 2 月 2 日起至 3 月 3 日止在彰化縣立圖書館一樓大廳展出，讓民眾透過老照片看見八卦山牌樓和街景的演變樣貌。

黑松行銷處總監沈榮宗表示，八卦山牌樓是全台第一個觀光牌樓，也是彰化縣最具代表性的觀光地標之一，黑松公司非常榮幸可以攜手彰化縣政府，共同完成維護這項重要的文化資產，讓地方文化可以永續留存。