〈ESG狂潮〉阿里山英迪格酒店歡慶一週年 公益捐贈救護車及在地學校

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-03 17:35

PCB 廠霖宏 (5464-TW) 轉投資全台海拔最高的國際品牌酒店「阿里山英迪格酒店」， 今 (3) 日舉辦週年慶祝活動。霖宏與霖雲國際 - 阿里山英迪格酒店並共同捐贈救護車一台及相關救護設備給嘉義縣消防局番路分隊，此外，霖宏科技董事長張枋霖更捐贈 150 萬元助學金，爲連續第 12 年的助學金捐款。

同時，為迎接即將到來的阿里山櫻花季，阿里山英迪格酒店也將推出櫻花主題房。

霖宏科技董事長張枋霖今天捐贈 150 萬元助學金。(圖：霖宏提供)

阿里山英迪格酒店今天以「山巒之巔感恩同行」為主題，阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽、嘉義縣副縣長劉培東、嘉義縣文化觀光局局長徐佩鈴、霖宏科技董事長張枋霖、霖雲國際開發股份有限公司總經理張哲明、阿里山英迪格酒店總經理席雅酷 (Jakub Sippl) 以及台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡等貴賓共同出席。

今天的慶祝活動由鄒族傳統歌舞表演揭開序幕，阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，阿里山英迪格酒店大量使用在地食材融入餐點，積極與在地商家及農會合作，並將獨特的鄒族文化及元素結合在飯店的設計當中。感謝阿里山英迪格酒店提供國際級的服務品質，讓來訪的旅客在舒適的環境中，欣賞阿里山之美。嘉義縣副縣長劉培東則表示，阿里山是國內外知名的觀光景點，阿里山英迪格酒店開幕至今，積極深耕在地及永續發展，成功吸引更多旅客前來阿里山賞櫻、賞螢和賞楓，大大提升旅遊量能。

為感謝這一年在地的支持與協助，霖宏科技與霖雲國際 - 阿里山英迪格酒店秉持感恩的心及企業社會責任，共同捐贈救護車一台及相關救護設備給嘉義縣消防局番路分隊，為大阿里山地區醫療照護盡一份心力。此外，霖宏科技董事長張枋霖更以個人名義，捐贈 150 萬教育助學金給嘉義縣 18 所國中小學，希望藉此回饋鄉里，讓愛延續。這也是張董事長連續第 12 年的助學金捐款，希望在董事長拋磚引玉的善行，讓偏鄉的教育能更被重視。

阿里山英迪格酒店總經理席雅酷表示，阿里山英迪格酒店迎來一週年之際，感到無比的自豪和感激。酒店開幕不到一年，即榮獲「台灣最佳度假酒店領導品牌」殊榮。由衷感謝每一位光臨的賓客、專業熱忱的員工以及合作夥伴的支持和信任。展望未來，將堅定地持續創新，阿里山英迪格酒店將傳遞「真正的待客之道」，並成為客人摯愛的傑出酒店。讓旅客來到台灣就想到阿里山, 來阿里山就想到英迪格酒店，助力嘉義成為台灣指標性的觀光勝地。

除了公益捐贈回饋鄉里之外，阿里山英迪格酒店指出，凡於 2 月 3 日至 3 月 3 日期間入住阿里山英迪格酒店的賓客，還有機會抽中新加坡來回機票及新加坡加東英迪格酒店三天兩夜雙人住宿券及價值 2,000 元餐飲抵用券、高雄洲際酒店雙人住宿券、IHG One Rewards 會員積分等多項大獎，藉此向一直以來支持喜愛阿里山英迪格酒店的賓客表達最誠摯的謝意！為迎接即將到來的阿里山櫻花季，阿里山英迪格酒店也將推出櫻花主題房，吸引賞櫻的旅客入住。

活動最後，酒店團隊特別規劃時空膠囊封存儀式，將這一年的珍貴回憶與對未來的期望放入時空膠囊中，等待 10 年之後再開封揭曉。