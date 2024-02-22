〈房產〉台北市辦公租金再攀新高平均已達每坪2561元 年增7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-22 15:36

信義全球資產今 (22) 日發布最新商用不動產報告，台北市辦公室平均租金已衝破每坪 2,500 元，單價再攀歷史新高。信義全球資產公司觀察，2024 年商辦市場延續去年勢頭，企業承租需求強勁，屋齡新、具備 ESG 元素的辦公室最受租客青睞，租金持續創高，也吸引企業、高資產客群積極進場布局收益。

信義全球資產 2023 年第四季商用不動產市場調查，在全新頂級辦公室陸續進場，為商辦市場再添成長動能，帶動租金揚升，台北市主要辦公商圈平均租金每坪 2,561 元、年增 7%；各級辦公室中， A + 級辦公大樓平均租金來到 3,605 元、A 級辦公大樓平均租金為 2,111 元、B 級辦公大樓平均租金為 1,643 元。

台北市各辦公商圈租金表現，較去年同期呈上漲或持平。其中信義世貿商圈頂級辦公室林立，租金水準居首位，隨著新頂辦大樓富邦信義 A25 總部進場，平均租金也推升至每坪 3,659 元、年增 8%；而敦南商圈、松江南京商圈、復興南京商圈及敦北民生商圈則均呈微幅增長，平均租金落在 2,000-2,300 元之間。

信義全球資產公司總經理林三智分析，今年產業投資動能回穩，企業擴張、增聘員工，對大坪數辦公室需求日益增加，自用需求強勁支撐辦公租賃市場交易量，今年北市辦公租金將持續溫漲、不易跌，且會朝向三方向發展。首先是辦公室小換大、舊換新需求強勁，淨零排放已成主流趨勢，企業更傾向承租碳排放量低、具減碳題材的綠大樓，因此位在核心商圈、大坪數、屋齡新、具備 ESG 概念的新大樓會吸引付租能力強的企業租客。

其次，看好辦公室租金穩健成長，高資產客群將加大力道投資辦公室產品，以獲取穩定收租效益；同時，考量辦公租賃成本居高，也有越來越多企業改為以買代租，購置辦公大樓對提升企業識別、厚植資產實力都有加分。