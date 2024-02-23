〈房產〉北台灣中古屋熱門交易路段出爐　中和景平路買氣最旺淡水也不弱

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 12:13

台北、新北、基隆、桃園串聯而成的生活圈中，哪些中古屋購屋路段最受歡迎？房仲業者根據實價登錄資料，篩選出 2023 年北北基桃中古屋十大熱門購屋路段，前三名皆有逾 200 件交易，新北市中和區的景平路以 238 件拔得頭籌；淡水區則有三路段進榜。

新北市中和區的景平路 2023 年交易量高達 238 件，每周交易近 5 件買氣旺。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景平路為中和區的主要交通幹道，沿線有秀朗橋、景平、景安、中和捷運站，交通系統發達，往返新店、板橋及台北市都相當便利；鄰近區域有學區，也有大型量販店、傳統市場。整體生活機能佳，受到不少首購、換屋族群青睞，加上產品類型多元能滿足不同需求，因此，儘管路段的平均單價約 51.8 萬元，比起中和區平均單價 47.2 萬元高，單價高出近 1 成，顯見該區域的房屋對購屋族群頗具吸引力。

十大熱門路段中，淡水區就有三路段上榜。陳金萍分析，淡水區近年發展迅速，不僅有捷運紅線連接雙北地區，還有淡海輕軌強化區域內交通網路，而房價相對低廉，更是吸引不少購屋族進場的誘因之一。其中，熱門購屋路段第二名是由北新路以 209 件交易拿下，陳金萍表示，北新路與淡金公路交會處有輕軌淡金北新站，另一端則與主要幹道中山北路一段連接，且鄰近淡水老街。不僅有便利的交通，周邊商圈各項機能完善，讓北新路發展日漸蓬勃，加上親民的 2 字頭房價，吸引不少小資、首購族群前來置產。

除了北新路以外，同樣位在淡水區的學府路及淡金路也雙雙進榜，分別位居五、六名。陳金萍表示，學府路鄰近淡江大學，而淡金路沿線則有輕軌行經；整體路段單價落在每坪 20-30 萬之間，房價親民，加上淡水生活機能、交通建設漸趨成熟，區域未來發展可期。

觀察此一統計，台北市及基隆市皆僅有一路段上榜。而北市唯一進榜路段就是內湖區民權東路六段，也是前十名中房價最貴路段，平均單價約為 72.1 萬元，主要在此路段周邊有捷運文湖線、國道 1 號及多條快速道路，交通機能匯聚，還有三軍總醫院、明星學區、大型賣場各項機能一應俱全，且鄰近內湖科學園區，加上靜謐的生活環境，吸引高資產族群進駐。