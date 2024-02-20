search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為457元

鉅亨網新聞中心 2024-02-20 17:13

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.37元上修至6.41元，其中最高估值6.59元，最低估值6.07元，預估目標價為457元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年 2026年
最高值 6.59(6.59) 13 20.25 26.24
最低值 6.07(6.07) 8.07 13.4 26.24
平均值 6.4(6.39) 11.04 16.6 26.24
中位數 6.41(6.37) 11.29 17.73 26.24

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 11,989,000 16,796,000 22,890,000 29,766,000
最低值 11,921,470 14,230,000 17,220,000 29,766,000
平均值 11,964,070 14,937,800 19,469,380 29,766,000
中位數 11,966,000 14,852,000 19,160,000 29,766,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 9.88 4.65 1.08 1.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,065,155 8,085,201 5,495,307 5,306,351

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty