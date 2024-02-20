鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為457元
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 17:13
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.37元上修至6.41元，其中最高估值6.59元，最低估值6.07元，預估目標價為457元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.59(6.59)
|13
|20.25
|26.24
|最低值
|6.07(6.07)
|8.07
|13.4
|26.24
|平均值
|6.4(6.39)
|11.04
|16.6
|26.24
|中位數
|6.41(6.37)
|11.29
|17.73
|26.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11,989,000
|16,796,000
|22,890,000
|29,766,000
|最低值
|11,921,470
|14,230,000
|17,220,000
|29,766,000
|平均值
|11,964,070
|14,937,800
|19,469,380
|29,766,000
|中位數
|11,966,000
|14,852,000
|19,160,000
|29,766,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.88
|4.65
|1.08
|1.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
|5,306,351
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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