鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為44元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.55元，其中最高估值4.89元，最低估值4.19元，預估目標價為44元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.89(4.62)
|4.84
|4.47
|最低值
|4.19(4.15)
|2.51
|3.9
|平均值
|4.49(4.38)
|3.99
|4.19
|中位數
|4.55(4.34)
|4.1
|4.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|220,333,000
|221,228,840
|217,793,000
|最低值
|214,755,000
|203,560,000
|206,302,000
|平均值
|217,177,220
|212,305,470
|212,047,500
|中位數
|216,196,500
|210,225,500
|212,047,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.37
|4.01
|1.34
|1.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|221,009,028
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
