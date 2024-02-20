〈智原法說〉去年Q4獲利探兩年低 全年EPS 6.39元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-20 16:28
ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (20) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，儘管本業獲利成長，但因上季業外利益基期較高，整體稅後純益小減至 3.2 億元，每股稅後純益 1.29 元，為近兩年來低點，全年稅後純益 15.89 億元，年減 35.2%，每股稅後純益 6.39 元。
智原去年第四季營收 28.24 億元，季減 4.7%，年減 13.1%，毛利率 45.9%，季增 2.7 個百分點，年減 1.7 個百分點，營益率 16.2%，季增 1.7 個百分點，年減 3.8 個百分點，稅後純益 3.2 億元，季減 9.6%，年減 39%，每股稅後純益 1.29 元。
智原去年全年營收 119.66 億元，年減 8.4%，毛利率 44.4%，年減 4.4 個百分點，營益率 16.3%，年減 5.9 個百分點，稅後純益 15.89 億元，年減 35.2%，每股稅後純益 6.39 元。
截至去年第四季，智原庫存水位持續降低，存貨金額 11.87 億元，季減 27.63%；細分三大產品線，以量產 (MP) 為主，營收比重 77%，IP 與 NRE 分別佔有 12%、11%。
若以製程佔量產營收比重來看，智原小於 28 奈米為 11%、40 奈米 11%、55-90 奈米 39%、0.11-0.18 微米約 39%。
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