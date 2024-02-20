〈智原法說〉去年Q4獲利探兩年低 全年EPS 6.39元

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (20) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，儘管本業獲利成長，但因上季業外利益基期較高，整體稅後純益小減至 3.2 億元，每股稅後純益 1.29 元，為近兩年來低點，全年稅後純益 15.89 億元，年減 35.2%，每股稅後純益 6.39 元。