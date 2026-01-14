鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至2.99元，預估目標價為175元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.02元下修至2.99元，其中最高估值3.36元，最低估值2.88元，預估目標價為175元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.36(3.36)
|6.13
|7.93
|最低值
|2.88(2.88)
|4.25
|5.3
|平均值
|3.06(3.08)
|5.34
|6.71
|中位數
|2.99(3.02)
|5.49
|7.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,584,000
|4,758,000
|5,572,140
|最低值
|3,378,400
|3,862,910
|4,124,870
|平均值
|3,447,260
|4,378,820
|4,961,340
|中位數
|3,433,000
|4,372,500
|5,115,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.63
|2.43
|2.95
|4.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,241,217
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
