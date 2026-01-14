search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至2.99元，預估目標價為175元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.02元下修至2.99元，其中最高估值3.36元，最低估值2.88元，預估目標價為175元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.36(3.36)6.137.93
最低值2.88(2.88)4.255.3
平均值3.06(3.08)5.346.71
中位數2.99(3.02)5.497.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值3,584,0004,758,0005,572,140
最低值3,378,4003,862,9104,124,870
平均值3,447,2604,378,8204,961,340
中位數3,433,0004,372,5005,115,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.632.432.954.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,241,2172,694,1042,603,6293,608,521

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
全新160.5+2.88%
美元/台幣31.660+0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
全新

55.56%

勝率

#極短線強勢

偏強
全新

55.56%

勝率

#投信認養股

偏強
全新

55.56%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty