鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至53.48元，預估目標價為1115元
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由53.18元上修至53.48元，其中最高估值54.66元，最低估值48.28元，預估目標價為1115元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|54.66(54.66)
|69.82
|82.28
|最低值
|48.28(48.28)
|59.78
|75.79
|平均值
|52.93(52.86)
|64.58
|78.51
|中位數
|53.48(53.18)
|63.9
|77.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24,900,000
|29,999,000
|35,010,000
|最低值
|24,294,000
|26,621,280
|31,230,200
|平均值
|24,552,500
|28,582,890
|33,169,800
|中位數
|24,514,000
|28,980,000
|33,219,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|58.7
|33.32
|26.41
|20.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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