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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至53.48元，預估目標價為1115元

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 17:11

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由53.18元上修至53.48元，其中最高估值54.66元，最低估值48.28元，預估目標價為1115元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 54.66(54.66) 69.82 82.28
最低值 48.28(48.28) 59.78 75.79
平均值 52.93(52.86) 64.58 78.51
中位數 53.48(53.18) 63.9 77.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 24,900,000 29,999,000 35,010,000
最低值 24,294,000 26,621,280 31,230,200
平均值 24,552,500 28,582,890 33,169,800
中位數 24,514,000 28,980,000 33,219,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 58.7 33.32 26.41 20.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,099,134 21,391,917 17,291,332 15,088,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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