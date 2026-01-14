鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.02元下修至14.85元，其中最高估值17.1元，最低估值13.8元，預估目標價為545元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|17.1(17.1)
|28.99
|40.41
|最低值
|13.8(13.8)
|16.91
|22.38
|平均值
|15.05(15.25)
|22.43
|29.59
|中位數
|14.85(15.02)
|21.61
|30.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|62,966,590
|77,546,670
|99,157,730
|最低值
|60,598,000
|63,786,820
|71,531,860
|平均值
|61,520,450
|69,570,340
|80,514,040
|中位數
|61,496,580
|69,074,260
|77,699,270
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.06
|45.41
|35.31
|27.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
