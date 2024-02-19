〈房產〉豪宅課稅門檻調降 高雄、新北成大苦主 舊制高價房屋中槍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-19 11:48

財政部 16 日訂定發布「112 年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」。針對個人出售 2014 年前取得房屋，房地總成交金額達一定門檻者定義，予以擴大，房仲業者整理 112 全年且屋齡在 10 年以上有機會適用到舊制之高價房屋交易量後發現，標準擴大後，台中增加 456 件為最多，高雄與新北分別增加 211% 與 210% 幅度最大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，近年台灣各都會房價飆漲，許多早年取得房屋的所有權人都獲利不低，財政部放寬標準後，這些屋主賣屋後，財產交易所得稅至少增加一倍，出售前不可不注意。

徐佳馨指出，該政策一出，許多民眾相當恐慌，不過，要釐清的是，這只針對在房地合一取得之前適用舊制的屋主，適用房地合一的屋主無須擔憂。而由於在財政部定義上， 台北市過去是指交易金額逾 7000 萬元，本次修正為 6000 萬元；新北自 6000 萬元下修至 4000 萬元；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市自 4000 萬元降至 3000 萬元；在各都會去年一整年交易中，因標準擴大，北市增幅達 132%，新北增幅達 210%，桃園增幅達 139%，新竹增幅為 159%，台中增幅為 150%，台南增幅為 36%，高雄增幅為 211%，其中新北與高雄增幅都達 200% 以上。

此一變化，主要是近年因房價上揚，帶動大坪數或是透天價格往上飆升所致，同時，台中不斷寫下天價，在件數上也遠遠超過其他縣市，近年因南科話題帶動的台南，由於區域發展集中，加上地方對於高價接受度仍低，因此影響反而不如預期。