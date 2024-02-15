〈房產〉套房房價跟著飆 台北市預售案13.4坪每坪攀高到192萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 11:02

鄰近信義安和路口的「耑岫」，近期揭露了頂樓戶交易，20.8 坪賣出單價 220.8 萬元的小宅新天價，再次印證台北居大不易，進一步觀察貸款不易、宜居空間打折扣的 15 坪以下套房表現，結果竟也高不可攀。

依據內政部揭露不動產交易實價資訊，台北市 15 坪以下的預售套房物件，近兩年的平均單價高漲，2022 年均價在 105.1 萬元，2023 年則來到 122.1 萬元，漲幅 16.2%；量體方面，2022 年揭露了 116 筆超過每坪百萬元的交易，到 2023 年則增長 68%，來到 195 筆。買方與建商對於小坪數物件的熱衷，顯然激盪出量價表現。

此外，再觀察前五強的高單價套房走勢，2023 年最高價碼達單坪 192 萬元，為捷運忠孝復興站旁的「BR4」，交易坪數僅 13.4 坪，其餘前四名分別為「菁席」、「植建築」、「勝輝馥敦」、「桓桓溫州」，單價在 160.6-164.8 萬元，坪數則是 12.1-14.9 坪。

而對比 2022 年資訊，前五名的「青田 618」、「BR4」、「附中仁」、「親家 JIA」與「文普享享瑞安」，坪數落在 9.8-14.2 坪，單價則是 149.5-192.5 萬元。兩年相較，2023 年前五強的單價已均在 160 萬元以上，甚至總價都來到 2,000 萬元以上。

住展發言人陳炳辰分析，2022、2023 年的前五高單價套房都坐落精華地段，自然彰顯身價，像是 2022 年的前五強全數均為大安區門牌，各有青田街文教區、忠孝東區、附中學區、捷運科技大樓站生活圈等優勢，2023 年另有中正區東門、中正紀念堂生活圈的「菁席」，和松山區臨微風百貨的「勝輝馥敦」加入高價套房行列，都是市區核心地帶。

除了蛋黃區效益外，高價套房還有其他價值特性，陳炳辰說明，比方說挑高夾層設計，提供魔術空間的多元利用，居住起來就不侷促，另外的用途如公司企業當作招待所，或提供給高階主管使用；又或是房市熱潮引起高資產與投資族群注意，看好出租投資報酬率和轉手利差；若鄰近明星學區，有意設籍當地學區的富爸媽也是潛在買方；而要為住商混合型態，小型辦公室進駐也是自用、租賃兩相宜。

陳炳辰表示，套房產品常有貸款條件不佳的印象，但與時俱進下，不少銀行願意對狀況不錯的套房正常核貸，包括坐落地段佳，例如雙北市鄰近捷運站點處，再則像社區屋況好，素質名氣高，兼之申貸人的信用分數良好，都不乏申貸到不錯成數的案例，讓套房交易擺脫部分抗性。