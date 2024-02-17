詩肯看好今年房市交易回溫 全台店數上看百店里程碑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-17 16:26

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 最新表示，由於今年經濟成長有望較去年好，加上去年不少推案量因選舉等因素遞延，看好房市交易回溫，並帶動家具市場需求；至 1 月底詩肯全台總店數已達 90 家，持續朝百店里程碑前進。

詩肯指出，台灣本業和轉投資的新加坡 NOVA 1 月營運表現均熱絡，反映兩大市場的家具消費力道均維持旺季應有水準。

儘管去年國內景氣不佳，房市交易量也衰退，但詩肯全年營收仍創歷史第三高表現，隨著 1 月總統大選結束，且今年經濟成長動能轉強，詩肯看房市交易有望回溫。

詩肯進一步說明，去年房地產市場有打房、升息、囤房稅等因素，但今年有利空出盡的態勢，加上去年不少推案量因選舉等因素遞延，今年推案量有望成長，帶動家具需求，營運可望更上一層樓。