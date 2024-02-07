〈房產〉房仲業台灣房屋旺年會宣布全員再加薪5% 今年還要徵才3500人

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 18:38

連鎖房仲業台灣房屋集團今 (7) 日舉辦旺年會，宣布全體員工再度加薪 5%，。由於台灣房屋去年 7 月慶祝 40 周年時，才宣布全員加薪 5%，不到一年的時間執行兩度調薪行動，集團也宣布 2024 年還要徵才 3500 人。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，企業的核心是人才，而員工則是企業的靈魂，台灣房屋愛屋及烏，從員工到客戶，從家到家人，公司都充滿感念，希望透過加薪和福利，實質表達對員工的肯定和感謝，也延續幸福企業氛圍。

台灣房屋集團在尾牙中表揚績優員工，肯定工作表現，晚會中除了豐盛晚宴和歌舞表演之外，各式禮品和現金獎項，讓員工驚呼不斷，而台灣房屋總裁彭培業更加碼，額外拿出 200 萬元，讓每位員工都額外獲得 2000 元現金紅包。最讓員工驚喜的是每位基層員工都將享有 5% 的調薪，讓大家都是尾牙的贏家，等於是 100% 中獎率。

台灣房屋指出，集團更首創房仲業唯一子女教育獎學金，只要員工子女參加全國性比賽，就有機會獲得 3000 元的獎學金，特別在尾牙現場，由總裁彭培業親自頒發這份激勵與愛心，讓員工感受公司對家庭的深厚關懷。