〈房產〉2023年全台房市預售屋銷售近1.7兆元 年增高達34%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-19 16:00

2023 年雖然有平均地權條例上路干擾，下半年預售投資行為降溫，不過受到通膨等因素帶動，預售市場仍吸引自用客穩定買進，統計 2023 年預售交易全台仍達 10.6 萬件，年增率高達 27%，且成交揭露的金額達 1.7 兆元，其中交易件數最多的是桃園市的 2.1 萬件，成交金額最高的則是新北市的 3889 億元。

依統計顯示，去年全台預售交易 10.6 萬件，若對比移轉棟數來看，排除第一次登記的數量後，市場上推估每 3 戶交易就有 1 戶是預售案，表現最普通的是台北市，2023 年成交揭露 3417 戶，大致與 2022 年持平，主要台北市房屋屬於高單價，購屋門檻較高的關係。

預售交易量前三名分別為桃園市的 2.14 萬件，新北市的 2.1 萬件與台中市的 1.9 萬件，這三個區域的預售案相當受到市場歡迎，新北市的重劃區、捷運站與大面積開發的案子，相當受到大台北地區通勤族與北市換屋族的喜愛。

桃園市則是也有不少重劃區推案，和台北差異較大的是，台北小宅去化速度快，但雙北以外的都會區則是 2 房、3 房都受到自用客的關注，高雄市則是在科技業投資定案後，預售市場買盤重新加溫，去年預售揭露近萬件，年增 51%。