〈房產〉永慶房產集團2023年總銷8000億元 狂撒近2億元「幸福成家基金」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 18:57

2023 年「房仲第一品牌」永慶房產集團業績表現維持高峰。為歡慶 2023 年的好成績，永慶房產集團在全台舉辦 15 場尾牙大巡迴，共有近 2.8 萬人參加。今 (7) 日於南港展覽館展開壓軸場，近 6000 名的永慶員工、眷屬齊聚歡慶。

今天包括地政司司長王成機、國立政治大學校長李蔡彥、不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會創會理事長王應傑、以及其他來自各地的 10 位仲介公會理事長也都蒞臨出席祝賀。

永慶房產集團尾牙還邀請到 A-Lin、動力火車、告五人、未來少女紫月光、Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊等強大卡司陣容，就是要讓員工們有最嗨的尾牙宴！永慶也準備超過千項的抽獎獎品回饋夥伴，最大獎更送出汽車一台。

永慶房產集團尾牙準備超過千項的抽獎獎品回饋夥伴，最大獎更送出汽車一台。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房產集團 2023 年總銷金額高達 8000 億元，幫助超過 11 萬組客戶圓滿購售屋服務，更於全台新展將近 200 店、全台店數近 1700 店，在 15 大房仲在台店數中搶下約 4 成的店數量 (註 1)，穩居在台店數最大的房仲集團！直營品牌永慶房屋績效更是逆勢成長，2023 年在永慶雙北直營地區 (註 2) 的買賣移轉棟數年減 4.4% 的市況下，永慶房屋 2023 年較 2022 年不只業績成長 10%，成交件數也成長 15%。

永慶房產集團董事長孫慶餘率領高階主管，感謝所有永慶同仁一整年的全力以赴。孫慶餘董事長表示，他引進美日等國的制度，率先推動「新式仲介」，主張不賺取差價，只收取固定費率服務費，期待將產業帶向透明化經營。為落實新式仲介的理念，創立永慶房屋，30 多年來在全體同仁的努力下，當年的一滴清流，如今已成為一股勢不可擋的洪流！未來永慶將持續秉持「先誠實再成交」的理念，做產業的良心，繼續帶領產業走向正途，為消費者打造一個公平、安全的房產交易平台。

永慶房產集團尾牙活動的第一波高潮是「幸福成家基金」頒獎。永慶房屋為協助同仁完成買房的願望，除業績獎金外，每年加碼提供額外的「幸福成家基金」，不限年資，只要業績達標，經紀人每人每年最高可領到 250 萬！2023 年「幸福成家基金」頒獎金額再次創下新高紀錄，較 2022 年成長 3 成，發出 1 億 9 千 8 百萬元，10 年來已累積發放近 8.3 億元，更有多位經紀人已累積領取超過千萬元的「幸福成家基金」。

永慶房產集團今年「幸福成家基金」獲獎人數也創新高，共有超過 700 位永慶房屋經紀人獲得，更有不少 30 歲以下同仁獲獎。其中 27 歲的鄭心茹在短短 3 年半的時間，憑藉著努力以及店長和師父的指導下，不僅已累積超過 7 位數的「幸福成家基金」，2023 年業績更突破 2000 萬元。

同樣也是 27 歲的方奕凱入職第一年就成功獲得「幸福成家基金」，也已累積超過 7 位數的獎金。他分享自己的成功關鍵來自永慶團隊合作文化！方奕凱說明，「在服務客戶完成購售屋的過程中，只要有貢獻，都有相對應的業績獎金。因此不管是店內的學長姐、還是跨店的永慶房屋夥伴，大家都很願意相互幫助。」緊密的團隊服務也讓方奕凱 2023 年業績突破千萬元。

每年和尾牙一起舉辦的「年度超越巔峰業績競賽頒獎典禮」是所有永慶房屋同仁最期待的榮耀時刻。當年度業績冠軍吳政陽搭乘價值超過千萬元的豪華跑車進入會場時，掀起尾牙的第二波高潮！今年是吳政陽八年內第七度摘下永慶房屋業績冠軍，不斷刷新永慶房屋業務冠軍紀錄，不只 2023 年收突破 8 位數，累積獲得的「幸福成家基金」也已超過 2000 萬元。

社工系畢業的吳政陽並不是個特別能言善道的房仲業務，甚至有些木訥，而且吳政陽經手的物件以老公寓為主，刷新外界認為超業就是要賣豪宅、口才要好的刻板印象。吳政陽認為，業績好的秘訣很簡單，就是「積極與效率」，只要吳政陽經手的物件，他都會快速的安排帶看，即使沒有成交也不氣餒，趕緊推薦下一個適合物件給客戶，「我想我就是比別人快，才能掌握每一次機會。」

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋年年推出誠實服務，更是業界唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌，「誠實房仲」的形象早已深植人心，在永慶「誠實」品牌力的優勢下，永慶經紀人只要將服務做好，就有機會獲得成功！除了吳政陽外，2023 年永慶房屋有 99 位經紀人年度業績突破千萬，其中有超過 3 成的千萬經紀人不到 35 歲！2024 年永慶房屋將再展 17 店、持續擴充單店人力，2024 年將延續「業務新人前 12 個月每月 5 萬元」收入保障，力挺年輕人在永慶房屋創造成功。

永慶房屋除了以「誠實房仲」的理念打造公平透明的房產交易平台，也持續運用企業力量回饋社會，促進社會永續發展。永慶與政治大學攜手成立「政大不動產研究中心」，建立產官學對話交流平台，為房市政策提供建言，促進居住正義。永慶也與文化大學、世新大學等多所大學進行產學合作，培育人才、幫助學子接軌產業，力挺青年勇敢逐夢。

永慶房屋也向下扎根誠實品格教育，2023 年推動「誠實運動」，攜手雙北市教育局和聯合報系合作，在雙北市國中、小推動第一屆誠實徵文比賽；同時贊助「時報金犢獎」，鼓勵大專院校學生發揮創意，說出自己的誠實主張。2023 年累積共有超過 5,000 位學生參與永慶的「誠實運動」。

為了落實「生活仲介」理念，永慶房屋 2023 年更投資上千萬元，幫助學校、里辦、社區舉辦活動，全年累積超過 33,000 場次，出借超過 2 萬頂帳篷，與里民們攜手打造活力永續社區。未來，永慶房產集團會持續以「先誠實再成交」的精神，提供消費者透明完整的購售屋服務，成為消費者圓滿成家的重要推手；更將持續回饋社會，促進社會永續發展。

(註 1) 房仲店數以全台 15 大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋 / 永慶不動產 / 永義房屋 / 有巢氏房屋 / 台慶不動產 / 住商不動產 / 信義房屋 / 台灣房屋 / 中信房屋 / 東森房屋 / 大家房屋 / 太平洋房屋 / 群義房屋 / 21 世紀不動產 / 惠双房屋）