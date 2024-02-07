〈房產〉大安區指標豪宅信義聯勤開春現首筆成交 單價居社區第五名

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 12:13

台北市豪宅市場甫開春就出現成交案，大安區指標豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」，今年首月交易共 171.92 坪的中高樓層戶，買方以無貸款方式，豪砸約 4.2 億元、單價 279.4 萬元買下，單價高居社區第五名，成交單價且還超越 2023 年同社區的豪宅王 277 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣都會蛋黃區地狹人稠，因此大面積綠地更顯珍貴，大安森林公園位在台北精華地段，面積近 26 公頃，公園第一排的住宅，擁有無敵棟距和景觀，且通風採光佳，甚至屢屢出現高價交易案，今年「信義聯勤」首筆交易，比起 2018 年同樓層鄰居戶成交的 274 萬元，一坪還高出 5 萬多元。

張旭嵐指出，台北大安森林公園第一排豪宅社區像是「信義聯勤」、「勤美璞真」、「頂高麗景」、「國美森美館」、「安峰」等，不乏政商名流持有，成交價格因樓層高低和景觀座向有所差異，單價落在 180-299 萬元之間，但幾乎是「賣一戶、少一戶」，所以市場少有屋主釋出。

據統計，近三年大安森林公園第一排豪宅交易，「信義聯勤」奪得最熱賣豪宅王，共有 29 筆交易；而 2023 年包括「水樹之間」、「第凡內花園」、「信義大樓」各有一筆交易，總價都在 7000 多萬元的 40-60 坪格局，且後兩個社區屋齡都在 20 年以上；2021 年則僅有「國美森美館」一筆交易，總價 1.92 億元，顯示公園第一排的中古豪宅，轉手交易的案件稀少。