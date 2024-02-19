〈房產〉全台租金指數連創新高後是否該轉租為買 專家這樣看

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-19 10:54

今年 1 月主計總處租金指數高達 105.19，該指數已經連續 30 個月上漲，並再次刷新自 1981 年有統計數據以來的歷史新高，顯見租屋族群的壓力正日益加重。專家指出，通膨、升息、政府政策等眾多因素都給房東的持有成本帶來了不小的壓力，部分房東會把增加的成本轉嫁到租金中，租金行情一用墊高，租屋族群自然也會開始思考是否應該轉租為買。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，一方面，受到通膨、升息、囤房稅等因素影響，房東的房屋持有成本不斷增加，而這部分增加的成本最終也會體現到租金上面；另一方面，平均地權管理條例、房地合一稅上路後，部分短線操作新建案的投資客群紛紛改成了「先出租、再出售」的模式，新建案的租金開價本來就相對較高，而且還會同步帶動周圍中古屋租金價格的調漲。在此情況下，即使民眾沒有買房，但持續高漲的房租仍會壓縮生活品質，也難怪會有部分租屋者產生轉租為買的念頭。

至於如何評估是否應該轉租為買，黃勝暉建議可用「租金房貸比」（即每月租金佔每月房貸的比重）作為判斷標準之一，若「租金房貸比」大於 6 成，就可以考慮由租屋改為買房。

以台北市為例，在台北市承租一間 25 坪住宅，月租金約為 3.5 萬元，若改為買房，目前台北市的平均房價約為每坪 70 萬元，25 坪住宅的購買總價則為 1,750 萬元左右，以兩成自備款、30 年房貸、新青安補貼後房貸利率 1.775%、本息均攤型房貸方案試算，購屋民眾每月的房貸支出約為 5 萬元，租金、房貸二者相除的「租金房貸比」高達 70%，這就表示租屋者每個月都幫房東承擔了近 7 成的房貸支出，此時對於租屋者而言，租房、買房所承受的資金壓力相差並不大，轉租為買會更加划算。