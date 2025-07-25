華爾街日報：川普轉向「交易模式」 尋求與中國達成經濟協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-25 22:10

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在美中即將舉行新一輪貿易談判之際，美國總統川普愈來愈把將重心放在如何與北京達成經濟協議，為美國企業和技術進一步打開中國市場。

川普轉向「交易模式」 ，尋求與中國達成經濟協議。（圖：Shutterstock）

今年大部分時間裡，川普政府一直利用關稅壓力推動供應鏈遷出中國，目標是削弱北京的地緣政治影響力，並迫使美國企業把製造業就業機會遷回美國。

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不過，據《華爾街日報》周五（25 日）報導，熟悉白宮想法的人士透露，現在川普想做交易。

曾在川普第一個任期內擔任副國務卿的畢根（Stephen Biegun）說：「川普希望達成經濟協議，正極力推動美中經濟談判。」

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）說：「川普總統的第一直覺永遠是外交，身為『交易撮合之王』，他總是希望為美國人民爭取到更好的協議。」

至於美國將如何監控第三國轉運的中國商品，具體細節尚無法確定。中國政府已表態，將報復任何以犧牲中國利益為代價與美國達成貿易協議的國家。