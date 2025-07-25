華爾街日報：川普轉向「交易模式」 尋求與中國達成經濟協議
鉅亨網編譯鍾詠翔
在美中即將舉行新一輪貿易談判之際，美國總統川普愈來愈把將重心放在如何與北京達成經濟協議，為美國企業和技術進一步打開中國市場。
今年大部分時間裡，川普政府一直利用關稅壓力推動供應鏈遷出中國，目標是削弱北京的地緣政治影響力，並迫使美國企業把製造業就業機會遷回美國。
不過，據《華爾街日報》周五（25 日）報導，熟悉白宮想法的人士透露，現在川普想做交易。
眼下白宮正積極鼓勵中國採購更多美國技術，本月取消輝達（Nvidia）(NVDA-US) H20 人工智慧（AI）晶片對華銷售禁令，就是一個例證。
曾在川普第一個任期內擔任副國務卿的畢根（Stephen Biegun）說：「川普希望達成經濟協議，正極力推動美中經濟談判。」
白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）說：「川普總統的第一直覺永遠是外交，身為『交易撮合之王』，他總是希望為美國人民爭取到更好的協議。」
至於美國將如何監控第三國轉運的中國商品，具體細節尚無法確定。中國政府已表態，將報復任何以犧牲中國利益為代價與美國達成貿易協議的國家。
跟中方政府官員有接觸的人士稱，由中國國務院副總理何立峰率領的談判代表，可能會在未來跟川普團隊提出這個問題。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 應對關稅與內需疲軟 中國上半年財政赤字創新高
- 傳美方對南韓投資金額不滿意 美韓重申：8/1前將達成協議
- 川普：日本投資美國5,500億美元 不是貸款 是「簽約獎金」
- 對澳洲開放美牛進口點讚 川普放話：其他國家小心了！
下一篇