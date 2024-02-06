〈房產〉台中老屋去年北區成交突破千件 占比以中區比重55%最高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-06 17:48

全台六都房價創新高，老屋反而成人氣王，房仲業者根據實價登錄資料統計，近兩年台中市 30 年以上住宅成交占比，其中以「中區」的老屋成交量以 55.4% 爲第一，而北區的成交占比 49.8%，但去年一年的成交件數則突破千件。

中信房屋台中青島加盟店店長張昀穠指出，中區原本是台中舊市中心，之前的台中市政府就位在此處，整個區域的屋齡都很高，30 年的房屋已經算年輕了，近幾年僅有零星危老重建、拉皮的建案，因此要入手的話也只有老屋可以買，且區域內的空屋率很高，大多的交易都是在等都更，先前還有因路名為臺灣大道中華路口，備受陸資喜愛進場置產的傳聞，買氣還是相當熱絡。

而排名第二的大肚區則是近幾年竄出頭的區域，張昀穠說，大肚區離中科跟東海商圈都不遠，也有人口支撐，這邊的土地都是住三、住四容積都高，原先周邊的新案又少，在台積電議題帶動下，預售屋都創高價，但因為是海線基期比較低的區域，投資市場很可期，有一些買盤因為價高轉往入手中古屋，目前中古透天的總價 700-1000 萬元都有機會入手，但釋出量不高，在市場的去化速度很快。