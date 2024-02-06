〈房產〉機捷站區周邊房價年漲幅排行 這三大站區漲幅都逾1成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-06 10:41

依桃園捷運官方統計顯示，2023 年機場捷運各站的進出旅運人次，幾乎都比 2022 年大增逾 2 成，同時，機捷沿線房價也在上漲。房仲業者統計 2022-2023 年機捷各站區周邊房價漲幅，其中青埔高鐵特區的 A17 領航站，以 12.2% 的漲幅居冠。

同時，在年房價漲幅排名前三名的包括青埔高鐵特區的 A17 領航站，首購熱區的 A7 體育大學站以及與綠線交會的坑口站，漲幅都超過 10%，位於機捷新北的站點區周邊房價年漲幅趨緩，平均僅在 1-3% 左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠雙軌交會站的優勢，機捷的桃園區段中，仍以 A18 高鐵桃園站房價最高，均價每坪 37.9 萬元，不過也突顯出相隔一站的 A17 領航站價格實惠，因此年漲幅高達 12.2%，全線最高。漲幅居次的 A7 體育大學站，與前後的 A6 泰山貴和站、A8 長庚醫院站，都存在鮮明價差，同樣也因親民價格優勢受到關注，且近年 A7 新案陸續完工，移入人口增加，生活機能也較以往改善不少，因此補漲力道強勁。

台灣房屋青埔直營店店長廖國順指出，機捷沿線有三站經過青埔高鐵各區，除了漲幅最高的 A17 領航站，還有 A19 桃園體育園區及 A18 高鐵桃園站，也分別以 9.9%、7.4% 的漲幅，名列第四、第七名，青埔三站全數上榜！顯示交通建設帶動通勤便利，且隨著大型賣場、水族館、青塘園等各樣公私部門投資到位，青埔的商圈發展趨於成熟，且區段未來還有會展中心、美術館等公建利多，推升高鐵特區房價成長，當地預售屋已站上 5、6 字頭，新成屋也來到 4 字頭。

市場買盤也持續向外擴散，從先前的 A18、A19 站，轉往相對便宜的 A17 領航站周邊，加上 A17 往來交流道、機場都相當便利，吸引機場就業人口移入，使 A17 站的漲勢居三站之首。

廖國順指出，異軍突起擠進漲幅前三名的坑口站，則是受航空城題材帶動，該站為航空城配地及興建安置宅的主要區段之一，且鄰近發展蓬勃的航空自由貿易港區，近年住房需求明顯增加，加上坑口站未來將視機場捷運與綠線的交會站，具有雙捷轉乘遠景，因此往後的運量與房價都具可期性，漲幅也不容小覷。